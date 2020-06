Mršavjeti se može i dok sjedite, potrebno je samo promijeniti ove navike

Uvođenjem jednostavnih trikova u dnevnu rutinu mršavjeti se može bez puno napora i izgladnjivanja

Znanstvenici još uvijek nemaju potpuno objašnjenje za to zašto sjedenje toliko šteti našem zdravlju, ali jedno od logičnih objašnjenja je da što se manje krećemo, trebamo i manje 'goriva'. Ako smo sa smanjenjem aktivnosti zadržali prehrambene navike, višak šećera u krvi preplavit će naš krvotok i doprinijeti razvoju dijabetesa i drugih rizika povezanih s tjelesnom težinom. Neaktivan način života sigurno neće doprinijeti vašem zdravom fizičkom izgledu, no bez obzira na to morate li biti na stolcu zbog uredskog posla ili ste samo lijeni, postoje načini za sagorijevanje kalorija i samo sjedeći.

Sve što trebate napraviti je usvojiti zdrave navike koje potiču metabolizam, pojačavaju sagorijevanje kalorija i sprečavaju prejedanje. Bez obzira pomognu li vam ovi savjeti u mršavljenju, imajte na umu to da vježbanje i dalje igra važnu ulogu u održavanju zdravlja i težine. Zamijenite stolac loptom za pilates Jedan od načina za mršavljenje i bolje držanje zamjena je stolca loptom za pilates. Osim što će vam pomoći ojačati core, leđa i noge, sjedenjem i balansiranjem na lopti sagorjet ćete više kalorija. Ova promjena mogla bi vam sagorjeti 100 kalorija dnevno, što bi za one koji obavljaju posao sjedeći moglo biti oko četiri kilograma godišnje. Stolca se ne morate odreći potpuno, pa na lopti sjedite određeni dio radnog vremena. Pijte vodu Voda je ključna za stotine metaboličkih procesa, a održavanje tijela hidriranim osigurava njegovo optimalno funkcioniranje i podiže nam energiju. Malo istraživanje objavljeno u časopisu The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism pokazalo je rast stope metabolizma za 30 posto, i to pola sata nakon što su ispitanici popili nešto više od dvije čaše vode. Iako je riječ o vrlo malom istraživanju, i druge studije govore u prilog korisnosti vode za mršavljenje. Studija o pretilosti je ustanovila da su ispitanici koji su popili dvije čaše vode prije jela konzumirali i 90 kalorija manje tijekom obroka nego što bi to učinili inače. Razlog može biti taj što voda popunjava želudac i daje osjećaj sitosti, ali znanstvenici primjećuju i da većim unosom vode unosimo manje visokoenergetskih pića, a time i manje kalorija.

Podnevnu dozu kofeina pijte iz šalice, a ne bočice ili čaše Popodnevnom padu energije neki još uvijek pokušavaju doskočiti dijetalnim bezalkoholnim pićima s kofeinom, što je velika greška. Studija je pokazala 70-postotni porast tjelesne težine kod ispitanika koji su pili dijetalna bezalkoholna pića pa umjesto toga bolje popijte šalicu niskokalorične kave ili, još bolje, zelenog čaja. Studija objavljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition otkrila je da čajevi, uključujući zeleni, sadrže određene antioksidante poznate kao katehini, a koji pojačavaju oksidaciju masti. Pametno s užinama Raspoređivanje hrane na više obroka preporučljivo je pa ubacivanje zalogajčića između doručka i ručka te ručka i večere nije problematično sve dok te zalogajčiće ne dobivate iz aparata za nezdrave grickalice. Imajte uz sebe uvijek zdrave zalogaje, poput orašastih plodova, grčkog jogurta, humusa ili voća, jer će vam pomoći u održavanju stabilne energije i sprečavati prejedanje. Uzmite predah i posvetite se tim zalogajima jer ćete grickanjem uz gledanje u ekran skrenuti mozgu pažnju sa znakova sitosti pa nećete stati na vrijeme. Sjedite uspravno Odmalena nas uče da sjedimo uspravno jer je to bolje za naše tijelo, no osim što treniranjem uma možemo utjecati na tijelo, isto tako položajem tijela možemo utjecati na naš um. Želite li se osjećati samouvjereno, smatraju psiholozi, treba se držati određenih pozicija moći, a u slučaju sjedenja to je uspravno sjedenje na stolcu. Uspravno sjedenje može vam podići raspoloženje i time smanjiti razinu kortizola, hormona zaduženog za izazivanje stresa i skladištenje masti. Osim toga, uspravno sjedenje sa zabačenim ramenima i zategnutim trbuhom zahtijeva aktivaciju više mišića nego grbljenje za stolom, a time i sagorijeva više kalorija.

Smijte se Nema veze ako ćete za prodrmavanje želuca smijehom po tko zna koji put posegnuti za epizodom omiljene humoristične serije. Studija objavljena u časopisu International Journal of Obesity otkrila je da istinski smijeh koji dolazi iz želuca može potaknuti porast bazalnog metabolizma od 10 do 20 posto. Porcija od 10 do 15 minuta smijeha tako može sagorjeti od 40 do 170 kalorija. Želite li udvostručiti poticaj svom metabolizmu, posipajte po hrani malo kajenske paprike. Dišite duboko Preplavljuju li vas negativni osjećaji, može vas smiriti i opustiti nekoliko dubokih udisaja. Naime vježbe dubokog disanja mogu potaknuti parasimpatički živčani sustav, što rezultira opuštanjem i smanjenjem stresa. Kakve to veze ima s mršavljenjem? Hormon stresa kortizol 'saveznik' je masnih naslaga na trbuhu i šećera u krvi, a neprijatelj mišićnog tkiva. Što više mišića imate, sagorijevate više kalorija. Disati ionako morate, pa kad vam je teško, sjetite se disati duboko.