S njima ne možete pogriješiti: Ovo su najbolji K-beauty proizvodi za njegu tijela u 2026.

K-beauty za tijelo 2026. naglašava važnost kontinuirane njege kože cijelog tijela, spajajući inovativne korejske sastojke s praktičnim i ugodnim formulama, čime se njezin učinak uklapa u svakodnevnu rutinu

Korejska kozmetika posljednjih godina dominira svjetskom scenom ljepote, a njezina popularnost u 2025. dodatno je porasla dolaskom novih proizvoda i inovativnih sastojaka.

Nakon što su se K-beauty trendovi etablirali na području njege lica, sljedeći korak je širenje na njegu tijela. Korejski proizvodi za tijelo nude istu razinu inovativnosti i učinkovitosti koja je već godinama standard u njezi lica - od zaštite kože i nježnog pilinga do hranjivih sastojaka poput PDRN-a, bambusa i PHA kiselina. Najpopularniji proizvodi da njegu tijela K-beauty kozmetike Prema dr. Christine Hall, stručnjakinji za korejsku kozmetiku i estetsku medicinu, K-beauty je u zapadnom svijetu tihom, ali sigurnom ekspanzijom posljednjih deset godina osvojila vjernu publiku. 'Korejska njega kože fokusira se na jačanje i zaštitu kožne barijera. U eri kada smo često pretjerivali s kiselinama i retinolima, K-Beauty donosi hidratantne, umirujuće formule koje štite kožu', objašnjava dr. Hall.

Ekspanzija na njegu tijela znači da koža cijelog tijela sada dobiva isti tretman posvećenosti kao lice. To uključuje nježnu eksfolijaciju, hidrataciju i korekciju tonusa kože, ali i obranu od upalnih procesa, akni i preuranjenog starenja područja poput vrata i dekoltea. 'Koža tijela jednako je važna kao i lice, ali se često zanemaruje', naglašava dr. Hall pa izdvaja neke od najpopularnijih proizvoda u ovoj kategoriji. Aestura – ATOBARRIER365 Lotion Ova krema postala je jedan od najpopularnijih proizvoda K-Beauty njege u Koreji i zapadnom svijetu. Hidrira, obnavlja oštećenu kožnu barijeru i štiti kožu tijela, ostavljajući je mekom i glatkom. Heveblue – Salmon Fruity Centella Body Wash Ovaj gel za tuširanje s PDRN-om jača i omekšava kožu, dok nježno čisti i priprema tijelo za daljnju njegu. Redovito korištenje može pomoći u obnovi oštećene kože i poboljšati njezinu elastičnost.

Mizon – Hyaluronic Acid Hand & Foot Cream Ruke i stopala često zanemarujemo, a ovaj kremasti duo s hijaluronskom kiselinom, centellom i zelenim čajem vraća vlagu i štiti osjetljivu kožu ekstremiteta. Osim hidratacije, sastojci djeluju umirujuće i smanjuju crvenilo, posebno nakon hladnog vremena. Medicube – Red Body Wash Sadrži salicilnu i mliječnu kiselinu za blagi piling te niacinamid i hijaluronsku kiselinu za hidrataciju. Ova kombinacija pomaže u smanjenju začepljenih pora i održava kožu glatkom bez isušivanja. Idealno za tijelo sklono aknama. Praktičan je za svakodnevnu upotrebu, posebno za područja poput leđa i ramena.

Some By Mi – AHA BHA PHA 30 Days Miracle Acne Body Cleanser Savršen za blagi, ali učinkovit piling tijela. Ovaj proizvod uklanja mrtve stanice kože i sprječava nastanak novih nesavršenosti. Kombinacija AHA, BHA i PHA kiselina čini ga idealnim za problematičnu kožu. Kratki ciklus korištenja već može pokazati vidljive rezultate u teksturi i tonusu kože. Illiyoon – Ceramide Ato Concentrate Cream Bogata krema koja brzo upija i učinkovito obnavlja kožni barijer, pogotovo kod suhe i iritirane kože. Ceramidi u formuli dodatno jačaju zaštitni sloj kože i sprječavaju gubitak vlage.

Haruharu Wonder – Black Bamboo Daily Smoothing Body Oil Luksuzno ulje za tijelo s ureom i crnim bambusom, blago eksfolira i dubinski hidratizira. Njegova lagana tekstura omogućava brzu apsorpciju bez osjećaja masnoće na koži. Derma:B – CeraMD Repair Lotion Višenamjenska losion za osjetljivu i suhu kožu, s ceramidima, panthenolom, shea maslacem i uljem sjemenki grožđa. Ovaj losion pruža dugotrajnu zaštitu, umiruje iritacije i može se koristiti svakodnevno za cijelo tijelo.