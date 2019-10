Razgovarali smo s prof.dr. Velimirom Šimunićem o problemu neplodnosti: 'Jako bih volio kada bi stav Crkve bio drukčiji jer ipak je jedino liječenje IVF-om dalo doprinos našem urušenom natalitetu'

Čak svaki šesti par u Hrvatskoj ima problema sa začećem, a kao i u svijetu, u porastu je broj parova koji se liječe od neplodnosti. Iako u medijima možemo često čitati o slučajevima poznatih holivudskih zvijezda koje su postale majke i u dobi od 50 ili čak 55 godina, poput danske glumice Brigitte Nielsen, treba znati kako u stvarnosti to baš i nije tako lako ostvarivo jer su brojke o opadanju kvalitete jajnih stanica već iznad 32 godine vrlo deprimirajuće, upozorava u intervjuu za tportal naš istaknuti stručnjak, prof. dr. Velimir Šimunić

O medicinski pomognutoj oplodnji popričali smo s našim istaknutim stručnjakom, prof. dr Velimirom Šimunićem, a on o ovoj problematici ima što reći te je govorio bez uvijanja, upozoravajući na trend odgađanja majčinstva i neumoljive brojke. Iako je medicina itekako uznapredovala, biologija se nažalost nije promijenila, a ugledni svjetski opstetričari i ginekolozi naglašavaju da ženska plodnost značajno opada nakon 32. godine života te još više i brže nakon 37. godine. Volimo misliti da su četrdesete nove tridesete, i tako se osjećamo, no jajnici nažalost nisu dobili jednak makeover. Surova je činjenica da, i uz sav napredak u reproduktivnoj tehnologiji, jajašca ipak imaju ograničen rok trajanja , a šanse za majčinstvom nakon četrdesete godine uz svu pomoć suvremene medicine i dalje su jako male. Ipak, upozorava i kako sve više mladih osoba, oba spola, ima problema s neplodnošću.

Usprkos suvremenom načinu života, saznanjima medicinske znanosti i općenito duljoj životnoj dobi, dodaje on, treba znati kako su pravila koja postoje o ženskoj reprodukciji stroga i nepromjenjiva, a to znači da žena tijekom svog života gubi početnu rezervu jajnih stanica.

'Holivudske zvijezde koje postaju majke u kasnim 40-ima zapravo daju posve krivu sliku jer pacijenticama daju lažnu nadu i vjeru da mogu zatrudnjeti u određenoj dobi, kad je to zapravo nemoguće. Često se tu radi i o ženama koje idu na donaciju jajnih stanica ili na zamjensko majčinstvo, odnosno surogat majčinstvo, jer je u njihovoj dobi nemoguće postići prirodnu trudnoću - jajnih stanica više nema. Mnoge od njih zapravo ne žele iznijeti trudnoću kako si ne bi upropastile figuru, što za njih znači i pauziranje od glume i izbivanje sa scene, tako da to nisu pravi primjeri', brutalno je iskren prof. dr. Šimunić.

Dodaje kako treba svjetonazorski utjecati na to da bi se promijenila određena shvaćanja o plodnosti.

'Moramo utjecati na svjetonazor i pogrešno mišljenje da će žena moći zanijeti bez problema, što često možete čuti kad anketiramo mlade žene: većina misli da će moći ostati trudna čak i iznad 45. godine. No statistike su neumoljive: učestalost neplodnosti s 30 godina je sedam posto, a s 42 je 50 posto. Osim toga, činjenica koja se mora spomenuti je da su žene dobile neopravdano povjerenje u liječenje neplodnosti in vitro fertilizacijom (IVF), misleći kako je to uspješna metoda koja će im opravdati odluku za odgađanje rađanja, no to nije točno zbog toga što uspješnost IVF-a nakon 34. godine godišnje pada za tri, četiri posto, a s 40 godina za 20 posto svake godine. Također su kod muškaraca u posljednjih 50 godina za 30 do 40 posto reducirani svi pokazatelji kvalitete sjemena', iskren je prof. dr. Šimunić iz Poliklinike IVF.