Dokad treba dojiti, pitanje je koje muči mnoge majke, a odgovore daju pedijatar Milivoj Jovančević i savjetnica za dojenje Marjana Jakčin

Bez obzira jeste li pristalica produljenog dojenja poput Tamare Ecclestone ili ste zbog određenih razloga morali uvesti adaptirano mlijeko, oko optimalne duljine dojenja nema strogo definiranog pravila. Neosporna činjenica je da je ono iznimno važno za razvoj djeteta, no mišljenja o tome do koje je dobi idealno dojiti vrlo su oprečna. Odgovore na ova važna pitanja za tportal su dali izv. prof. dr.sc., primarijus Milivoj Jovančević i savjetnica za dojenje s međunarodnim certifikatom iz Doma zdravlja Zagreb - Zapad, bacc.med.techn. Marjana Jakčin

Za uspješan emocionalni razvoj djeteta bitna je majka, skladan odnos i razumijevanje te osjećaj spokoja i sigurnosti

'Koliko god je majčino mlijeko nedvojbeno najbolje za dijete te se adaptirani mliječni pripravci nikada neće moći mjeriti s njime svojim sastavom, treba naglasiti da je ipak najvažnije da je majka dobro. Da se osjeća sigurno, zadovoljno, smireno te da može osluškivati svoje instinkte i pružati djetetu upravo ono što ono treba i traži. Uvijek naglašavamo da nedvojbeno takva majka poduzima sve što je moguće kako bi uspješno dojila, stoga nema opravdanja (niti koristi) stavljati joj teret krivnje i osjećaja nesposobnosti. Štoviše, za uspješan emocionalni razvoj djeteta bitna je majka, skladan odnos i razumijevanje te osjećaj spokoja i sigurnosti. Strah, nametnuta očekivanja, nesigurnost i gubitak samopouzdanja smanjuju izglede za uspješno dojenje i optimalan rani emocionalni razvoj djeteta', ističe dr. Jovančević.

Prema riječima savjetnice za dojenje s međunarodnim certifikatom, bacc.med.techn. Marjane Jakčin, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje isključivo dojenje, odnosno hranjenje djeteta samo majčinim mlijekom bez dodatka bilo koje druge tekućine ili hrane do navršenih šest mjeseci života te nastavak dojenja uz postupno uvođenje krute hrane do navršene dvije godine, pa i duže, odnosno dok god to žele dijete i majka.