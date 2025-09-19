Putovanje za pamćenje: povijest, priroda i avantura u srcu Slavonije

Za one koji znaju tražiti!

Postoje putovanja koja vas iznenade upravo onda kada to najmanje očekujete. Upravo takav doživljaj pružio je dvodnevni posjet Virovitičko-podravskoj županiji, organiziran za influencere. Prvi dojam: dvorac iz bajke Naše putovanje započelo je u Suhopolju, a početna lokacija bio je dvorac Janković gdje smo bili i smješteni. Da dobro ste pročitali, spavali smo u pravom pravcatom dvorcu! Već kad se približavate, pogled vam privlače visoke zidine i široko dvorište koje odiše nekom posebnom tišinom. Nije to hladna povijesna zgrada već mjesto gdje odmah osjetite da ste dobrodošli. Sobe u kojima smo bili smješteni su bile prave plemićke – prostrane i moderne. Pogled na prekrasno uređeni vrt dvorca potpuno me osvojio, dodatno pojačavajući osjećaj mira i udaljenosti od gradske gužve i užurbanosti.

Dočekao nas je i doručak u pravom plemićkom stilu, pažljivo poslužena hrana i okusi koji na najbolji način predstavljaju Slavoniju i Podravinu. To je bio pravi uvod u priču o ovom kraju: domaće namirnice, tradicija i gostoljubivost ljudi koji ovdje žive. Adrenalinski park Radlovac: avantura i osobni izazov Sljedeća stanica bila je Orahovica i adrenalinski park Radlovac, gdje nas je dočekao zipline iznad jezera Hercegovac. Iskreno, iako obožavam nove izazove, oduvijek se plašim visine. Nisam skupila hrabrosti suočiti se sa svojim strahom, ali sam s užitkom promatrala kako se ostatak ekipe odlično zabavlja. Za one koji traže zabavu i adrenalin, Radlovac je pun pogodak!

Park prirode Papuk: zelena oaza za reset Nakon adrenalinskih uzbuđenja, došao je trenutak za mir i povezanost s prirodom. Uputili smo se prema Parku prirode Papuk, točnije Jankovcu, gdje sam osjetila pravo značenje riječi 'reset' – šum potoka, svjež zrak i osjećaj daleko od svakodnevnog stresa.

Vožnja kanuima po mirnom Jankovačkom jezeru bila je poseban trenutak, gotovo poput meditacije. Nakon toga, šetnja šumskim stazama ispunjena razgovorima, smijehom i uživanjem u svakom dahu prirode dodatno je obogatila doživljaj. Ručak u planinarskom domu bio je zaslužena nagrada, jednostavna, ali ukusna jela u srcu netaknute prirode dobivaju dodatnu vrijednost. Nakon dana provedenog u prirodi i aktivnostima, vrijeme je bilo za večeru u Infinity bistrou. Ambijent je elegantan, a opet opušten, gdje svaki detalj na stolu pokazuje koliko paze na iskustvo gosta. Degustacija lokalnih vina bila je posebno iskustvo te nisam mogla odoljeti pa sam na kraju kupila nekoliko boca za uživanje kod kuće sa suprugom. Savršena završnica prvog dana u destinaciji za one koji znaju tražiti izazove i nagradu. Geo-info centar Voćin: putovanje kroz vrijeme i tehnologiju Geo-info centar u Voćinu pravo je iznenađenje koje me oduševilo. Smješten u srcu UNESCO geoparka Papuk, centar nudi interaktivno iskustvo koje spaja prošlost i budućnost. Jedan od najdojmljivijih sadržaja je 6D kino dvorana gdje tijekom 15-minutnog filma posjetitelji ne gledaju samo priču, nego je doživljavaju svim osjetilima. Pokretne sjedalice, škakljanje nogu, vjetar u kosi i prskanje vode stvaraju autentičan osjećaj kao da ste zaista u špilji ili na planinskoj stazi.

Osim kina, centar nudi i VR naočale koje omogućuju virtualne šetnje kroz špilje i planinske staze, te interaktivne panele koji objašnjavaju geološke procese i biološku raznolikost područja. Osoblje je izuzetno ljubazno i stručno, uvijek spremno pružiti dodatne informacije i odgovore na sva pitanja posjetitelja. Posjetiteljski centar Dravska priča: edukacija i priroda u jednom Smješten u Noskovcima, Posjetiteljski centar Dravska priča nudi jedinstveno iskustvo koje povezuje edukaciju, rekreaciju i očuvanje prirode. Centar je smješten u obnovljenom plemićkom ljetnikovcu obitelji Drašković. Mjesto je idealno za obitelji, škole i sve ljubitelje prirode koji žele naučiti više o biljnim i životinjskim vrstama uz rijeku Dravu. Kad sam vidjela kako imaju uređene sobe za djecu odmah sam pomislila 'da sam barem ja ovdje išla u školu u prirodi'. Ovdje se zasigurno vraćam s djecom. Za ljubitelje aktivnosti na otvorenom, centar pruža i mogućnost biciklističkih tura u prirodi.

Virovitica: šarm grada i kulturna baština Nakon ručka u Pustari Višnjica (velika preporuka!), posjetili smo Viroviticu, grad koji nas je odmah osvojio svojom ljepotom i šarmom. Prošetali smo centrom te posjetili dvorac Pejačević u kojem se nalazi gradski muzej. Grad je iznimno ugodan za šetnju, s puno zelenila i pažljivo uređenim detaljima, a ono što me posebno osvojilo jest njegova urednost i čistoća. Dolazeći s mora, gdje u sezoni sve vrvi od gužve, pravo je osvježenje povući se i pronaći mir koji vraća ravnotežu. Virovitičko-podravska županija: destinacija za sve koji znaju tražiti Ovo putovanje donijelo mi je daleko više od uspomena na fotografijama. Otkrilo je regiju bogatu nevjerojatnom raznolikošću. U samo dva dana iskusila sam spoj povijesti, adrenalina, prirode, znanja, okusa i kulturne baštine.