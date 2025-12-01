JEDAN DETALJ

Pogledajte raskoš u Bijeloj kući i Melanijinu 'posvetu' koja će se svidjeti samo Trumpu

N. Sa

01.12.2025 u 22:13

Bijela kuća blagdansko uređenje
Bijela kuća blagdansko uređenje Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia
Ovogodišnja blagdanska čarolija u Bijeloj kući rezultat je rada 150 volontera, 25.000 metara vrpce i više od 10.000 leptira, a sve pod budnim okom prve dame Melanije Trump koja se ovoga puta odlučila igrati na sigurno

Nakon što su njezini prethodni dizajnerski izbori, poput krvavo crvenih drvaca koja su mnoge podsjetila na seriju 'Sluškinjina priča', često nailazili na podijeljene reakcije, prva dama Melania Trump za svoj peti Božić, koji provodi u Bijeloj kući, odabrala je temu 'Dom je tamo gdje je srce'.

Ovogodišnji dekor vraća se tradiciji s mnoštvom svjetlucavih lampica i raskošnih baršunastih mašni, no ni ovaj postav nije prošao bez ekstravagantnih detalja.

Melania Trump sve je iznenadila ovim outfitima Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža

Najveću pažnju svakako privlači portret Donalda Trumpa izrađen od čak 6000 Lego kockica, koji dominira Zelenom sobom. Uz njega se nalazi i Lego portret Georgea Washingtona, dvorac od karata te drvca izrađena od domina, što sve zajedno čini dio inspiracije pod nazivom 'obiteljska zabava'.

Bijela kuća blagdansko uređenje
  • Bijela kuća blagdansko uređenje
  • Bijela kuća blagdansko uređenje
  • Bijela kuća blagdansko uređenje
  • Bijela kuća blagdansko uređenje
  • Bijela kuća blagdansko uređenje
Bijela kuća blagdansko uređenje Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia

Posjetitelji koji se od utorka vraćaju u obilazak Bijele kuće, doživjet će nešto drugačije iskustvo. Zbog predsjednikovog rušenja Istočnog krila i izgradnje nove plesne dvorane, tura je skraćena i preusmjerena. Zvukovi građevinskih radova miješaju se s blagdanskim klasicima, a gosti sada ulaze kroz glavna ulazna vrata umjesto kroz tradicionalni ulaz Istočnog krila.

Što se krije u ostalim prostorijama?

  • Istočna soba: Odaje počast nadolazećem 250. rođendanu Amerike, uz drvca ukrašena crvenim, bijelim i plavim ornamentima.
  • Plava soba: Dom je službenog božićnog drvca, jele iz Michigana visoke 5,5 metara. Zbog njezine veličine morali su ukloniti i luster, a ukrašena je cvjetovima i pticama koji simboliziraju svaku američku saveznu državu.
  • Crvena soba: Posvećena je Melanijinoj inicijativi 'Be Best', s rojevima plavih leptira koji krase drvce i kamin.
  • Državna blagovaonica: Slastičari su izradili repliku Bijele kuće od 55 kilograma medenjaka, koja uključuje i nevjerojatno izrađene detalje poput kristalnog lustera i ružičaste sofe od fondanta.

