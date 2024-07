Počelo je ljetno Fuliranje u Zagrebu: Evo što vas sve očekuje

U Zagren je stigao hit kroasan sa sladoledom

Prvi put u Hrvatskoj na ljetnom Fuliranju se može kušati i trenutačno svjetski najpoželjnija slastica Ice Crone. To je hrskavo-mekano kroasan tijesto punjeno soft serve sladoledom. Na kućici Ice Crone nude nekoliko okusa - čokoladu, vaniliju, jagodu, te kombinaciju s komadićima i ganacheom od pistacija.

Svih dana trajanja ljetnog Fuliranja posjetitelji će uživati u odličnoj atmosferi i glazbi za koju je zadužen Ozren Kanceljak koji je programom Summer in the City i otvorio Fuliranje Summer Sunset. Već u utorak vas u Club Tropicana od 19:00 do 23:00 sata odvodi DJ Stanko Bondža, srijeda najavljuje ljetnu romantiku programom Fool For Love uz DJ-a Toma Blacka, ljubitelji funka doći će na svoje u četvrtak uz DJ-a Boccu. Miksetu u petak ponovno preuzima DJ Kanca i glazbeno oslikava Dugo toplo ljeto, DJ Bondža u subotu vas vodi In Altro Mare, a kao glazbena poslastica za sam kraj u nedjelju stiže Summer Jam i DJ Jazzozo.