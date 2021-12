Pobijedite uporan i neugodan osjećaj napuhnutosti: Top namirnice koje odlično djeluju na probavu

Uh, trbuh izgleda poput prenapuhanog balona koji bi mogao svakog trena eksplodirati. Poznato? Neugodan osjećaj napuhnutosti mnogima je jako dobro poznat, a problem je to s kojim se svakodnevno susrećemo. Srećom, postoje učinkoviti načini da si poprilično pomognete

Napuhnutost, nelagoda i osjećaj težine u trbuhu vrlo je česta i neugodna pojava. No način da si konačno pomognete krije se u vašoj smočnici i hladnjaku. Naime određene namirnice mogu biti učinkovite u smanjenju napuhnutosti, kaže registrirana dijetetičarka Beth Czerwony.

Kako bi se ublažio osjećaj napuhnutosti, nužno je 'malo pokrenuti stvari', a to se može postići prilagođavanjem onoga što jedete i pijete. Dva ključna faktora su konzumacija hrane bogate vlaknima te pijenje dovoljne količine vode.

Što zapravo potiče osjećaj napuhnutosti? 'Najvjerojatnije je to stanje povezano s unutarnjim plinovima koji se nakupljaju u organizmu uslijed zatvora. Sve je u zastoju. Neredovita stolica uzrokuje prepunjena crijeva, pa stolica stoji, fermentira i uzrokuje neugodan osjećaj', kaže Czerwony.

Zašto vlakna? Vlakna pomažu da hrana prođe kroz probavni trakt odgovarajućim tempom, a upravo je to ključno. Naime ako je proces probave prespor, suočit ćete se sa zatvorom, a ako je prebrz, uslijedit će proljev. Dvije vrste vlakana zadužene su za to da sve ide po planu: topiva vlakna tvore gumirani gel u probavnom traktu, a on usporava kretanje hrane kroz probavni sustav, s druge strane netopiva vlakna zadržavaju vodu kako bi stolica bila mekša i lakša za prolaz.

Kako hidratacija pomaže? Tekućina djeluje paralelno s vlaknima kako bi probavni sustav ispravno funkcionirao. Održavanje hidratacije tijela osigurava vodu koja je potrebna za omekšavanje stolice.