Vitamini dobri za kožu: Kako prepoznati one za kojima žudi vaša koža?

Prištići, bore ili suhi dijelovi koji se perutaju – koža nam nerijetko zadaje puno muka. Srećom, postoji učinkovita pomoć, a upravo joj vitamini mogu dati zdrav sjaj

Hrana bogata vitaminom A: Nedostatak vitamina A može se, između ostalog, očitovati u zadebljanju ili orožnjavanju kože. No ako jedete puno mrkve, slatkog krumpira, jaja i špinata, opskrbit ćete se dovoljno količinom vitamina A.

Antiaging: Retinol, odnosno vitamin A, svestrano je sredstvo u njezi kože kada je u pitanju smanjenje znakova njezina starenja. Kao antioksidant potiče stvaranje kolagena, zaglađuje bore, regulira pigmentacijske mrlje, ali i podržava elastičnost kože. Retinol je trenutno jedan od rijetkih aktivnih sastojaka koji dokazano učinkovito djeluje protiv starenja. Ipak, trebate biti oprezni ako imate suhu ili osjetljivu kožu jer je također može isušiti. Najbolje ga je isprobati u maloj dozi i to nekoliko puta tjedno.

Postoji puno vitamina koji su dobri za kožu, no najvažniji za nju su vitamini A, B3, C, E i H. Korištenje ovih vitamina može se prilagoditi određenom tipu kože, a u tome će vam pomoći i ovaj vodič.

Vitamin C

Protiv prištića: Baš poput retinola, vitamin C može očistiti kožu. Naime kiselina otapa perut, rožnate stanice i masnoće – i to bez oštećenja. Istovremeno se otapaju pigmenti, što pomaže u, naprimjer, uklanjanju tragova od prištića.

Protiv starenja kože: Vitamin C je čistač radikala (antioksidant) te može neutralizirati agresivne spojeve koji oštećuju stanice. Također može regulirati sadržaj vlage u koži, stimulirati stvaranje kolagena, a čak ima učinak učvršćivanja. A tu je dodatni plus: vitamin C pomaže u proizvodnji više proteina te njihovoj sporijoj razgradnji. Uslijed toga koža postaje elastičnija te se njezin izgled vidljivo poboljšava.

Kao dodatak prehrani: Ozbiljan nedostatak vitamina C može dovesti do zdravstvenih problema. Simptomi koji se pojavljuju na koži, između ostalog su krvarenje, slabo zacjeljivanje rana, gruba/ljuskava i smeđa koža. Vitamin C može se nadoknaditi putem dodatka prehrani, bez straha od predoziranja jer je topiv u vodi i jednostavno se izlučuje.

Hrana bogata vitaminom C: Limun, šipak, paprika, naranča i brokula sadrže posebno veliku količinu vitamina C.