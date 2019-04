Pet stvari koje Ovan mrzi više od svega

Ovan je vatreni znak, što znači da burno pokazuje ljutnju i frustraciju. Evo nekoliko pojava koje ga najviše smetaju

Nezahvalnost

Ovan voli učiniti dobro djelo (pod svojim uvjetima i onome kome on želi). Ako mu je stalo, uložit će mnogo truda u pomaganje ugroženom, no računat će na zahvalu i na priznanje svog plemenitog angažmana. Bit će bijesan učini li mu se da ga onaj koji se okoristio njegovom pomoći ignorira.

Okolišanje

Ovan želi da se svi izražavanju kratko i jasno. Nikakvo usporavanje ili ometanje dolaženja do istine nije dobrodošlo. Sugovornici vide Ovna nestrpljivim i grubim, no on ih samo želi odvratiti od pričanja zapetljanih priča jer ih smatra pokušajima manipulacije.