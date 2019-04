Travanj Jarcima donosi zabavu, Ribama nezaboravne ljubavne trenutke, a Vagama i Rakovima nemir u vezu

Za Jarce će travanj biti mjesec zabave i druženja, ali moraju paziti da ne zapostave ukućane. Ribama će boravak Venere u znaku prvom polovicom mjeseca donijeti nezaboravne ljubavne trenutke. U duge veze Vaga krajem mjeseca zavući će se nemir, a druga polovica mjeseca donosi ljubavne svađe i vezanim Rakovima. Rakovi samci upoznat će nekoga s kim će razviti odnos koji će od samog početka imati sudbonosan predznak

U život Ovnova vratit će se netko važan, no životne okolnosti su vas razdvojile. Obnovit ćete vezu i biti odlučni u namjeri da vaša priča ovog puta dobije sretan završetak. Prva polovica mjeseca proći će bez većih problema, no i bez značajnih događaja. Dani nakon 16. travnja donose vam mnogo uzbudljivije okolnosti pa je povećana mogućnost napredovanja ili pronalaska novog posla.

Ljubavne svađe Blizancima će obilježiti prvu polovicu travnja. S dragim nećete moći pronaći zajednički jezik, a oboje ćete biti suviše tvrdoglavi da biste prvi popustili. Bit ćete koristoljubivi i skloni pomalo nemoralnim radnjama. Nećete prezati ni od čega u svrhu ostvarenja ciljeva, no takav stav mogao bi vam se obiti o glavu.

Vezanim Rakovima druga polovica mjeseca donosi ljubavne svađe. U danima oko 24. travnja pazite što govorite i ne donosite ishitrene odluke! Iako će na poslu biti stresno, nećete dozvoliti da vas to pokoleba. Dobra koncentracija i snalažljivost pomoći će vam da budete uspješni u svom poslu i izbjegnete zaostatke. Mnogi će se odvažiti na nastavak školovanja i stručnu prekvalifikaciju.

Prva polovica travnja Lavovima neće vam donijeti značajne promjene, no nakon 22. pripremite se na neočekivano. Povoljan utjecaj Venere donijet će vam novu ljubav, dok bi se parovi koji su dugo zajedno mogli odvažiti na brak. Ako je vaš posao vezan za suradnju s inozemstvom, očekuju vas pozitivne novosti. Moguće je preseljenje zbog posla.

Ljubavna događanja Škorpiona bit će uzbudljiva. Neki će se parovi zaručiti ili doznati novosti o dolasku prinove, dok samce očekuje fatalan susret. Ozbiljno ćete pristupiti poslu pa vam nitko vam neće moći uputiti zamjerku. Bit ćete uspješni u svemu čega se dotaknete, no najviše ćete uživati u zadacima koji vam daju punu slobodu djelovanja i priliku da budete kreativni.

Ljubavni odnosi Strijelaca prolazit će kroz stresno razdoblje. Otežana komunikacija udaljit će vas od partnera, no poboljšanje očekujte sredinom mjeseca. Razdoblje oko 26. vezanima donosi ljubavnu renesansu, a samcima novu priliku za flert. Imat ćete osjećaj da vam ništa ne polazi za rukom i da sreća nije na vašoj strani. Unatoč trudu, poslovni uspjeh će izostati pa ćete s pravom biti frustrirani. Ipak, ne očajavajte!

Za Jarce će ovo biti mjesec zabave i druženja, no nemojte zapostaviti ni ukućane. Pronađete li način da uskladite svoj društveni život sa zahtjevima bližnjih, izbjeći ćete probleme. Nadređeni će pomno promatrati svaki vaš potez, stoga se pazite pogrešaka i ishitrenih postupaka. U drugom dijelu mjeseca dobit ćete priliku poboljšati materijalne prilike.

U prvom dijelu travnja Venera će boraviti u Ribama, donoseći vam nezaboravne ljubavne trenutke. Posebno značajno bit će razdoblje od 1. do 13. travnja, kada biste se mogli zaljubiti. Moglo bi doći do zastoja vezanih za kupnju stana ili zemljišta, no ne očajavajte. I bolje je odvojite još malo vremena za razmišljanje kako biste bili sigurni da niste pogriješili.

Što čeka Ribe u ljubavi i karijeri u travnju, detaljno pročitajte ovdje.