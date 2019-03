Dajte im još jednu priliku: Ovi su znakovi najzbunjeniji na prvom spoju

Na uspjeh ili katastrofu na prvom spoju može utjecati i horoskopski znak u kojem ste rođeni. Bilo zbog sramežljivosti, ćudljivosti ili tromosti, pripadnici ova četiri znaka imaju najveće izglede uprskati stvar. Ne uzimajte im to za zlo i dajte im drugu priliku!

Rak

Budući da osjećaju nelagodu kad se odvaže prisnije upoznati s nekim tko ne pripada uskom krugu bližnjih u kojem se inače kreću, Rakovi se na prvom spoju osjećaju prilično zbunjeno i bespomoćno. Nastoje to prikriti distanciranim, nezainteresiranim stavom i šutnjom. Pravit će se da se dosađuju čak i ako je sugovornik zanimljiv. Sigurni da su uprskali stvar, nastojat će uvjeriti same sebe da to ionako nije prikladna osoba za njih.