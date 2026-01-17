Šibenčanke pokazale da prate trendove: Pogledajte njihove stajlinge

Ovan

Danas vam godi iskrenost, ali pazite da ne budete preoštri. Slobodnima se može svidjeti netko tko vas odmah ‘pročita’, no nemojte sve otkriti u prvih pet minuta. U vezi birajte razgovor koji rješava, a ne onaj koji dokazujete. Imate poriv sve ubrzati, ali najviše napredujete kad radite u etapama. Ako ulazite u dogovor, tražite da se sve jasno definira – tko, što i do kada. Ne reagirajte na provokacije, nego na rezultate. Pripazite na umor od nakupljenog stresa. Više vam koristi kratko kretanje i tuš nego ‘još jedna kava’. Navečer pokušajte ugasiti dan ranije.