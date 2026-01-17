Šibenčanke pokazale da prate trendove: Pogledajte njihove stajlinge

Street style izdanja u Šibeniku
Street style izdanja u Šibeniku
SUBOTA NA OBALI
17.01.2026 u 15:15
Sunčana subota na obali još je jednom pretvorila šibensku Poljanu u savršenu kulisu za modnu šetnicu, gdje se svakodnevni izlazak na kavu ili u šoping pretvara u pravu modnu priču
Dok je grad živnuo na zimskom suncu, na ulicama su dominirali slojeviti outfiti koji spajaju toplinu i udobnost s prepoznatljivim osobnim stilom, potvrđujući da Šibenik sve ozbiljnije konkurira većim gradovima kada je riječ o urbanom street styleu.
U prvim satima prijepodneva obalom su zavladali kaputi, jakne i bunde u kojima se jasno vidi kako Šibenčanke prate svjetske trendove, ali ih uvijek prevode na mediteranski, ležeran način. Umjesto stroge elegancije bira se opuštena, ali promišljena kombinacija komada koji dobro podnose šetnju po suncu, ali i iznenadni nalet vjetra s mora. Tako se u jednom kadru mogu susresti klasični crni tonovi i raskošna tekstura umjetnog krzna, dok u drugom glavnu riječ imaju neutralne nijanse pijeska, kamena i karamele.
Ono što posebno obilježava ovu šetnju gradom jest naglasak na funkcionalnim, ali izrazito chic zimskim komadima. Šibenčanke biraju krojeve koji laskaju figuri, ali ostavljaju dovoljno prostora za nesputano kretanje, pa se uz kapute i jakne jasno ističu traperice različitih krojeva – od ravnih nogavica do lagano trapezastih, koje se polako vraćaju na velika vrata. U fokusu su i detalji: patentni zatvarači, krzneni obrubi, naglašeni reveri i široki remeni koji kaputima daju modni, ali i praktičan okvir.