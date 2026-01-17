SUBOTA NA OBALI

Šibenčanke pokazale da prate trendove: Pogledajte njihove stajlinge

I. B.

17.01.2026 u 15:15

Street style izdanja u Šibeniku

Izvor: Cropix / Autor: Nikolina Vukovic Stipanicev/Cropix

Sunčana subota na obali još je jednom pretvorila šibensku Poljanu u savršenu kulisu za modnu šetnicu, gdje se svakodnevni izlazak na kavu ili u šoping pretvara u pravu modnu priču

Dok je grad živnuo na zimskom suncu, na ulicama su dominirali slojeviti outfiti koji spajaju toplinu i udobnost s prepoznatljivim osobnim stilom, potvrđujući da Šibenik sve ozbiljnije konkurira većim gradovima kada je riječ o urbanom street styleu.

U prvim satima prijepodneva obalom su zavladali kaputi, jakne i bunde u kojima se jasno vidi kako Šibenčanke prate svjetske trendove, ali ih uvijek prevode na mediteranski, ležeran način. Umjesto stroge elegancije bira se opuštena, ali promišljena kombinacija komada koji dobro podnose šetnju po suncu, ali i iznenadni nalet vjetra s mora. Tako se u jednom kadru mogu susresti klasični crni tonovi i raskošna tekstura umjetnog krzna, dok u drugom glavnu riječ imaju neutralne nijanse pijeska, kamena i karamele.

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Nikolina Vukovic Stipanicev

Ono što posebno obilježava ovu šetnju gradom jest naglasak na funkcionalnim, ali izrazito chic zimskim komadima. Šibenčanke biraju krojeve koji laskaju figuri, ali ostavljaju dovoljno prostora za nesputano kretanje, pa se uz kapute i jakne jasno ističu traperice različitih krojeva – od ravnih nogavica do lagano trapezastih, koje se polako vraćaju na velika vrata. U fokusu su i detalji: patentni zatvarači, krzneni obrubi, naglašeni reveri i široki remeni koji kaputima daju modni, ali i praktičan okvir.

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Nikolina Vukovic Stipanicev

