OKO ZA DETALJE

Severina i njezina torbica ukrale show na izložbi, a tek kad vidite cipele

I. B.

05.03.2026 u 22:42

Severina na humanitarnoj izložbi u Tvornici kulture
Severina na humanitarnoj izložbi u Tvornici kulture Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL/canva
Bionic
Reading

Severina se u elegantnoj, bijeloj haljini i torbici u obliku gljive muhare pojavila na otvorenju dobrotvorne izložbe '178 – Lica solidarnosti', projekta koji prikuplja sredstva za 178 djece iz SOS Dječjeg sela Hrvatska

Svečano otvorenje održalo se ove srijede, 5. ožujka, u zagrebačkoj Tvornici kulture, a izložba je okupila brojna poznata lica iz glazbe, filma, televizije i kulture.

vezane vijesti

Uz otvorenje pokrenuta je i online aukcija svih izloženih fotografija, a sav prihod namijenjen je djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Projekt su osmislili Sanja Babeli, Ivan Bojčić i Igor Cecelja kao spoj umjetnosti i dobrotvornog djelovanja.

Severina
  • Severina
  • Severina
  • Severina
  • Severina
Severina Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

Severinin look: bijela haljina i torbica koja je ukrala show

Na otvorenju izložbe Severina je nosila elegantnu bijelu haljinu brenda Simkhai, a posebnu pozornost privukla je Staud torbica u obliku gljive muhare – jedan od najzanimljivijih modnih detalja večeri. Nije nikakva tajna da Severinin ormar sadrži neke od najupečatljivijih modela torbica i cipela sa dizajnerskim potpisom, a ova je svakako jedan od njih.

Outfit je upotpunila salonkama s mašnom brenda Jimmy Choo, još jednim statement komadom koji privlači pozornost.

Haljina brenda Simkhai
Haljina brenda Simkhai Izvor: Promo fotografije / Autor: promo
Torbica brenda Staud
Torbica brenda Staud Izvor: Promo fotografije / Autor: promo
Salonke brenda Jimmy Choo
Salonke brenda Jimmy Choo Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

178 lica, jedan cilj

Izložba humanitarnog karaktera predstavlja 178 fotografija poznatih osoba – svaka simbolizira jedno lice solidarnosti. Uz Severinu, pred objektiv su stali Zoran Šprajc, Goran Bogdan, Damir Martinović Mrle, Damir Urban, Jadranka Đokić, Ida Prester, Leon Lučev, Danijela Trbović, Antonija Blaće, Davor Gobac, Darko Rundek i brojni drugi. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OKO ZA DETALJE

OKO ZA DETALJE

Severina i njezina torbica ukrale show na izložbi, a tek kad vidite cipele
POBIJEDITE NESANICU

POBIJEDITE NESANICU

Problemi sa spavanjem sve su češći: Jedna jednostavna navika doista pomaže
PLIJENILA ELEGANCIJOM

PLIJENILA ELEGANCIJOM

Kate Middleton spremna je za proljeće: Besprijekoran stajling ukrasila vijencima od ruža

najpopularnije

Još vijesti