Severina i njezina torbica ukrale show na izložbi, a tek kad vidite cipele

Svečano otvorenje održalo se ove srijede, 5. ožujka, u zagrebačkoj Tvornici kulture , a izložba je okupila brojna poznata lica iz glazbe, filma, televizije i kulture.

Uz otvorenje pokrenuta je i online aukcija svih izloženih fotografija, a sav prihod namijenjen je djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Projekt su osmislili Sanja Babeli, Ivan Bojčić i Igor Cecelja kao spoj umjetnosti i dobrotvornog djelovanja.

Severinin look: bijela haljina i torbica koja je ukrala show

Na otvorenju izložbe Severina je nosila elegantnu bijelu haljinu brenda Simkhai, a posebnu pozornost privukla je Staud torbica u obliku gljive muhare – jedan od najzanimljivijih modnih detalja večeri. Nije nikakva tajna da Severinin ormar sadrži neke od najupečatljivijih modela torbica i cipela sa dizajnerskim potpisom, a ova je svakako jedan od njih.

Outfit je upotpunila salonkama s mašnom brenda Jimmy Choo, još jednim statement komadom koji privlači pozornost.