Severina i njezina torbica ukrale show na izložbi, a tek kad vidite cipele

Severina se u elegantnoj, bijeloj haljini i torbici u obliku gljive muhare pojavila na otvorenju dobrotvorne izložbe '178 – Lica solidarnosti', projekta koji prikuplja sredstva za 178 djece iz SOS Dječjeg sela Hrvatska
Svečano otvorenje održalo se ove srijede, 5. ožujka, u zagrebačkoj Tvornici kulture, a izložba je okupila brojna poznata lica iz glazbe, filma, televizije i kulture.
Uz otvorenje pokrenuta je i online aukcija svih izloženih fotografija, a sav prihod namijenjen je djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Projekt su osmislili Sanja Babeli, Ivan Bojčić i Igor Cecelja kao spoj umjetnosti i dobrotvornog djelovanja.
Severinin look: bijela haljina i torbica koja je ukrala show
Na otvorenju izložbe Severina je nosila elegantnu bijelu haljinu brenda Simkhai, a posebnu pozornost privukla je Staud torbica u obliku gljive muhare – jedan od najzanimljivijih modnih detalja večeri. Nije nikakva tajna da Severinin ormar sadrži neke od najupečatljivijih modela torbica i cipela sa dizajnerskim potpisom, a ova je svakako jedan od njih.
Outfit je upotpunila salonkama s mašnom brenda Jimmy Choo, još jednim statement komadom koji privlači pozornost.
178 lica, jedan cilj
Izložba humanitarnog karaktera predstavlja 178 fotografija poznatih osoba – svaka simbolizira jedno lice solidarnosti. Uz Severinu, pred objektiv su stali Zoran Šprajc, Goran Bogdan, Damir Martinović Mrle, Damir Urban, Jadranka Đokić, Ida Prester, Leon Lučev, Danijela Trbović, Antonija Blaće, Davor Gobac, Darko Rundek i brojni drugi.