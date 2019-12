Ovo su najučinkovitiji načini na koje možete izliječiti slomljeno srce

Prekid veze nije nimalo ugodno iskustvo, a stručnjaci ističu da duljina oporavka ovisi o mnogo čemu. Ipak, uz ovih nekoliko savjeta uspjet ćete lakše izliječiti slomljeno srce

Prisjetite se svih negativnih osobina vašeg bivšeg

Neurednost vašeg bivšeg/bivše, ovisnost o računalnim igricama, loš seks (ili nedostatak istog) i druge neprivlačne karakteristike koje su vas strahovito živcirale mogu vam mogu pomoći da se brže odljubite. Studija objavljena u časopisu Journal of Experimental Psychology otkrila je da je razmišljanje o negativnim kvalitetama bivšeg partnera vrlo učinkovito u procesu uklanjanja dugotrajnih romantičnih osjećaja.

Okupirajte svoje misli

Umjesto da oplakujete sami sebe, posvetite se stjecanju novih znanja i vještina. Upišite se na dugo željen tečaj, za što ste dosad tvrdili da nemate vremena, ili ako se selite iz zajedničkog stana, okupirajte misli stvarima koje još trebate napraviti u svom novom domu. Gledajte na to kao na pozitivnu životnu prekretnicu. Zašto ne biste otišli na izlet s prijateljima ili na wellness vikend s najboljom prijateljicom? Ili ako ste oduvijek željeli volontirati, isprobajte i to.

Aktivirajte se

OK, sad je vrijeme da se trgnete i prestanete tugovati na kauču uz papirnate maramice, čokoladice i tugaljive romantične filmove! Prošećite se, biciklirajte ili se odlučite za vrlo korisnu opciju: odlazak u teretanu. Istraživanja pokazuju da je tjelovježba jedan od najboljih tretmana za samopomoć u slučaju depresije. Osim toga, tjelovježba proizvodi endorfin i serotonin koji istovremeno utječu i na dobar izgled. Stoga, trk u teretanu!

Pronađite nove prijatelje

Prekid ljubavne veze ne znači da morate prekinuti dotadašnja prijateljstva, ali dobar je savjet pokušati proširiti krug prijatelja. Dakako, to nije nimalo lak zadatak, ali može vam pomoći da postanete snalažljiviji. Osim toga, tako ćete isključiti mogućnost da prilikom druženja sa starim društvom naletite i na bivšeg/bivšu.

Druženje s bivšim/bivšom

Znate i sami da to nije dobra ideja, ali podsjetit ćemo još jednom. Čak i ako je seks koji ste imali bio eksplozivan, nemojte to napraviti. Najnovija studija objavljena u časopisu 'Obiteljski odnosi' sugerira to da seks s bivšim partnerom može povećati simptome stresa.