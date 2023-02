Ovo su najstariji svjetski restorani koji još uvijek posluju, a mnogi su ugošćivali slavne umjetnike i državnike

Čak i ako niste ljubitelj povijesti, ali volite jesti, najstariji restorani na svijetu zaintrigirat će vas svojom mističnošću, pogotovo zato što to često znači ići stopama nekih od najvećih umjetnika i intelektualaca koji su ih pohodili. A ako ta mistika dolazi s nekim od najukusnijih jela na svijetu - još bolje

Lista najstarijih restorana svijeta stalno se mijenja, jer se neprestano otkrivaju novi podaci (poseban problem predstavljaju azijski restorani jer je teško utvrditi njihovu starost). Od Salzburga, preko Bostona do Madrida, te od 9. do 19. stoljeća, tu je lista deset najstarijih restorana svijeta koji još uvijek posluju (bez azijskih restorana iz Pekinga i Kyota, dok se svi ne usuglase s godinama i neprekinutim tragom do današnjih dana).