Ovi muffini nestat će s tanjura, a toliko su zdravi da ih možete pojesti 'tonu'

L.M.B

20.04.2026 u 08:46

Muffini s borovnicama
Muffini s borovnicama
Slasni muffini s borovnicama donose idealan spoj slatkoće i sočnosti te zdravih sastojaka uz koji postaju neodoljiva užina za svaki dan

Ovi zdravi muffini s borovnicama idealan su izbor za doručak, užinu ili popodnevni međuobrok bez grižnje savjesti. Pripremaju se s integralnim brašnom, što im daje više vlakana i dulji osjećaj sitosti, dok su borovnice zaslužne za svježinu i prirodnu slatkoću. Mekani su, sočni i dovoljno lagani da ih možete uvrstiti u svakodnevni jelovnik.

Jedan muffin ima oko 200 kalorija te osigurava dobar balans ugljikohidrata, proteina i zdravih masnoća, što ih čini odličnom opcijom za 'feel-good' obrok.

Sastojci:

  • maslac, kokosovo ulje ili sprej za pečenje (za kalup)
  • 250 g integralnog pšeničnog brašna
  • 1 žličica praška za pecivo
  • ½ žličice sode bikarbone
  • ½ žličice morske soli
  • ¼ žličice mljevenog cimeta
  • 100 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
  • 125 ml meda ili javorova sirupa
  • 2 jaja (sobne temperature)
  • 140 g grčkog jogurta
  • 2 žličice ekstrakta vanilije
  • 125 g svježih ili smrznutih borovnica
  • 1 žličica glatkog brašna
  • 1 žlica kristal šećera za posipanje (po želji)
Priprema:

Pećnicu zagrijte na 220 °C (200 °C s ventilatorom). Kalup za muffine premažite ili obložite papirnatim košaricama. U velikoj zdjeli pomiješajte integralno brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i cimet. U drugoj zdjeli pjenjačom sjedinite maslinovo ulje i med ili javorov sirup, zatim umiješajte jaja, jogurt i vaniliju. Mokre sastojke dodajte suhima i sve dobro sjedinite drvenom kuhačom.

Borovnice lagano pomiješajte s malo brašna kako ne bi potonule na dno, pa ih nježno umiješajte u smjesu, koja treba biti gušća. Smjesu ravnomjerno rasporedite u 12 kalupića, po želji pospite šećerom i pecite dok muffini ne poprime zlatnu boju. Nakon pečenja ostavite ih da se kratko ohlade na rešetki.

Rezultat su mirisni, zdravi muffini koji će se jednako svidjeti odraslima i djeci.

