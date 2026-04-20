Ovi muffini nestat će s tanjura, a toliko su zdravi da ih možete pojesti 'tonu'

Slasni muffini s borovnicama donose idealan spoj slatkoće i sočnosti te zdravih sastojaka uz koji postaju neodoljiva užina za svaki dan
Ovi zdravi muffini s borovnicama idealan su izbor za doručak, užinu ili popodnevni međuobrok bez grižnje savjesti. Pripremaju se s integralnim brašnom, što im daje više vlakana i dulji osjećaj sitosti, dok su borovnice zaslužne za svježinu i prirodnu slatkoću. Mekani su, sočni i dovoljno lagani da ih možete uvrstiti u svakodnevni jelovnik.
Jedan muffin ima oko 200 kalorija te osigurava dobar balans ugljikohidrata, proteina i zdravih masnoća, što ih čini odličnom opcijom za 'feel-good' obrok.
Sastojci:
- maslac, kokosovo ulje ili sprej za pečenje (za kalup)
- 250 g integralnog pšeničnog brašna
- 1 žličica praška za pecivo
- ½ žličice sode bikarbone
- ½ žličice morske soli
- ¼ žličice mljevenog cimeta
- 100 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 125 ml meda ili javorova sirupa
- 2 jaja (sobne temperature)
- 140 g grčkog jogurta
- 2 žličice ekstrakta vanilije
- 125 g svježih ili smrznutih borovnica
- 1 žličica glatkog brašna
- 1 žlica kristal šećera za posipanje (po želji)
Priprema:
Pećnicu zagrijte na 220 °C (200 °C s ventilatorom). Kalup za muffine premažite ili obložite papirnatim košaricama. U velikoj zdjeli pomiješajte integralno brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i cimet. U drugoj zdjeli pjenjačom sjedinite maslinovo ulje i med ili javorov sirup, zatim umiješajte jaja, jogurt i vaniliju. Mokre sastojke dodajte suhima i sve dobro sjedinite drvenom kuhačom.
Borovnice lagano pomiješajte s malo brašna kako ne bi potonule na dno, pa ih nježno umiješajte u smjesu, koja treba biti gušća. Smjesu ravnomjerno rasporedite u 12 kalupića, po želji pospite šećerom i pecite dok muffini ne poprime zlatnu boju. Nakon pečenja ostavite ih da se kratko ohlade na rešetki.
Rezultat su mirisni, zdravi muffini koji će se jednako svidjeti odraslima i djeci.