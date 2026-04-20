Ovi muffini nestat će s tanjura, a toliko su zdravi da ih možete pojesti 'tonu'

Ovi zdravi muffini s borovnicama idealan su izbor za doručak, užinu ili popodnevni međuobrok bez grižnje savjesti. Pripremaju se s integralnim brašnom, što im daje više vlakana i dulji osjećaj sitosti, dok su borovnice zaslužne za svježinu i prirodnu slatkoću. Mekani su, sočni i dovoljno lagani da ih možete uvrstiti u svakodnevni jelovnik.

Jedan muffin ima oko 200 kalorija te osigurava dobar balans ugljikohidrata, proteina i zdravih masnoća, što ih čini odličnom opcijom za 'feel-good' obrok.

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 220 °C (200 °C s ventilatorom). Kalup za muffine premažite ili obložite papirnatim košaricama. U velikoj zdjeli pomiješajte integralno brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i cimet. U drugoj zdjeli pjenjačom sjedinite maslinovo ulje i med ili javorov sirup, zatim umiješajte jaja, jogurt i vaniliju. Mokre sastojke dodajte suhima i sve dobro sjedinite drvenom kuhačom.

Borovnice lagano pomiješajte s malo brašna kako ne bi potonule na dno, pa ih nježno umiješajte u smjesu, koja treba biti gušća. Smjesu ravnomjerno rasporedite u 12 kalupića, po želji pospite šećerom i pecite dok muffini ne poprime zlatnu boju. Nakon pečenja ostavite ih da se kratko ohlade na rešetki.

Rezultat su mirisni, zdravi muffini koji će se jednako svidjeti odraslima i djeci.