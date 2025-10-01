Ove jeseni svi žele samo smeđe čizme: U Zari smo pronašli neodoljive modele

Ako postoji jedan modni komad koji ove jesensko-zimske sezone 2025./2026. prednjači pred svima – to su smeđe čizme

Ove sezone smeđe čizme prisutne su u svim varijantama: od klasičnih kožnih modela do robusnih kaubojskih čizama i elegantnih visokih preko koljena. Na modnim pistama u Parizu, Milanu i New Yorku upravo su ovakvi modeli zapaženi kao ¸ključni komad za hladnije mjesece, a neki od najljepših modela stigli su i u Zaru.

Smeđe čizme postale su najveći jesenski hit Smeđa boja u modu se vraća već nekoliko sezona, no ove godine zauzela je glavno mjesto. Razlog je jednostavan – praktičnost i svestranost. Za razliku od crne, koja ponekad može djelovati strogo, smeđa u svim svojim nijansama – od tople karamela boje do duboke čokoladne – djeluje mekše, toplije i lakše se uklapa u svakodnevne kombinacije. Još jedna prednost smeđe je što pristaje gotovo svim tonovima kože te se odlično slaže i s neutralnim i s odvažnim bojama. Baš zato je idealna za dnevne, poslovne i večernje kombinacije.

Kako ih nositi? Smeđe čizme ove sezone pokazuju svoju svestranost kroz različite modne kombinacije. U opuštenim dnevnim izdanjima najbolje izgledaju uz plavi ili sivi traper, osobito kada su u boji konjaka i ravnog kroja. Ako želite dašak boho romantike, posegnite za visokim modelima koje ćete nositi s lepršavim haljinama ili toplim vunenim suknjama. Za poslovne kombinacije savršeno rješenje su tamnosmeđe gležnjače koje se izvrsno slažu s hlačama na crtu ili elegantnim kaputom. Oni skloniji odvažnijem stilu mogu birati kaubojske čizme, trend koji ni ove zime ne jenjava, a smeđa koža s decentnim vezom pretvara ih u pravi statement komad. A za moderan i luksuzan dojam odličan je monokromatski look, gdje se kombiniraju različite nijanse smeđe – od čizama, preko kaputa, pa sve do torbe.

nnn nnn Torbe od brušene kože Izvor: Promo fotografije / Autor: Neven Bučević

Nose se godinama Uz to što su modni hit, smeđe čizme su i isplativa investicija. Kvalitetni modeli od kože ili antilopa mogu trajati godinama, a zahvaljujući bezvremenskoj boji nikada ne izlaze iz mode. U galeriji pogledajte neke od najljepših modela koje smo pronašli na policama Zare.