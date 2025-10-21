Ove balerinke su tako chic, a uz to i vizualno noge čine dugima

Balerinke s oštrim, šiljastim vrhom ove se jeseni vraćaju u velikom stilu. Bezvremenski elegantne, udobne i iznenađujuće laskave, ove ravne cipele stvaraju isti efekt dugih, vitkih nogu kao i klasične štikle, ali s dozom nemjerljive udobnosti

Vladavini balerinki ne nazire se kraj. Vidjeli smo ih u najklasičnijem izdanju, s vrpcama oko gležnjeva u balletcore verziji, s nitnama i kopčama u rock varijantama, pa čak i s mrežastim i poluprozirnim materijalima u formatu gole cipele. Ove jeseni balerinke ne samo da zadržavaju svoju poziciju nego i podižu ulog te dodaju još jedan model na listu želja: balerinke sa špic vrhom. Prema modnim stručnjakinjama koje su ovih dana pohodile tjedne mode u Milanu, Londonu i New Yorku, upravo su takve balerinke savršena prijelazna obuća između toplijih i hladnijih dana.

Povratak praktičnog chica Model poznat i kao 'knife flats﻿' najavljuje novi smjer – jednostavan, ali elegantan. Za razliku od sve složenijih trendova ravne obuće, balerinke sada ponovno ističu svoju praktičnost i profinjenost. Pregled modnih pista jesen/zima 2025./2026. pokazuje da su šiljaste balerinke među favoritima dizajnera poput Giambattiste Vallija, Missonija ili Ulle Johnson, s različitim izvedbama – od uglačane kože, satena ili lakirane kože do ukrasnih dragulja – ali uvijek sa špic vrhom koji produljuje stopalo za nekoliko centimetara.

Zahvaljujući tom suptilnom detalju, ova obuća koja je povijesno povezana s praktičnošću i svakodnevicom pretvara se u komad koji funkcionira i danju i noću. Balerinke sa špic vrhom skladno se uklapaju u uredska krojena odijela i večernje haljine, sve to bez odricanja od udobnosti. Špic vrh ima i estetski učinak: vizualno izdužuje noge te cijelom outfitu daje sofisticiran dojam. Tako ove balerinke postaju svojevrsna udobna verzija klasičnih štikli – efektnog izgleda, ali bez napora.

Kako ove jeseni nositi špic balerinke Malo koje cipele su tako praktične i svestrane kao balerinke sa špic vrhom. Jedino pravilo kojega se treba pridržavati jest ne birati preduge hlače, suknje ili haljine koje ih skrivaju. Stoga su njihovi najbolji saveznici ravne traperice ili krojene hlače čija se duljina zaustavlja u visini gležnja, kao i midi suknje. Izvrsno funkcioniraju i s haljinama, mini suknjama ili bermudama.

Ovaj trend donosi bezvremensku eleganciju s modernim odmakom od klasike. Balerinke sa špic vrhom vizualno produljuju noge bez nelagode visokih potpetica te nude svestrane kombinacije koja se protežu od ureda do večernjih izlazaka. Njihov sofisticiraniji izgled u odnosu na klasične okrugle balerinke čini ih savršenim izborom za prijelaznu sezonu. Na kraju krajeva, balerinke sa špic vrhom dokazuju da moda ne mora biti bolna da bi bila elegantna, nudeći savršenu ravnotežu između stila i udobnosti.