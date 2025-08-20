Ova frizura osvojila je brojne ljepotice, a sasvim je jasno i zašto

Bob je i dalje jedna od najprivlačnijih opcija za zaljubljenice u modu jer je ova frizura praktična, laka za održavanje, pristaje svakom licu i dobi

Posve je jasno kako su ove sezone kraće varijante boba i dalje apsolutni hit, a sad se pojavila još jedna cool opcija koja je oduševila fashionistice.

Dakle, zaboravite na klasične tupe ili slojevite rezove – ove sezone modni svijet obožava tzv. 'ripped bob'. Nova, pomalo 'razdrmana' verzija boba već je osvojila supermodele poput Else Hosk, Gigi Hadid i Lucy Hale, a razlog je jasan: ova frizura spaja ležernost, zavodljivu teksturu i prirodnu eleganciju. Što zapravo čini 'ripped bob' posebnim? Riječ je o pažljivo dizajniranom bobu koji seže do ramena ili tik iznad njih, a razlikuje se po načinu šišanja. Umjesto precizne, stroge linije, krajevi se oblikuju špicasto – pod oštrim kutom, što frizuri daje mekoću i prirodan pad. Upravo ta nepravilnost unosi dozu nonšalancije, zbog čega ovaj bob izgleda modernije i opuštenije od svojih prethodnika.

Takav rez odbacuje nepoželjan efekt 'kacige' i stvara lagan, prozračan volumen koji podsjeća na tipični off-duty stil manekenki. U konačnici – ova varijanta boba podjednako je sofisticirana za ured, a opet dovoljno ležerna i za plažu.

Frizura za svako lice i svaku kosu Iako se čini kao komplicirana frizura rezervirana za slavne, 'ripped bob' je zapravo iznenađujuće praktičan. Zahvaljujući mekanim prijelazima, stoji gotovo svima – vizualno izdužuje okruglo lice, ublažava kutnu čeljust, a tankoj kosi daje lepršavost i novu dimenziju. Kod gušće kose pak upravo 'špičasti rez' unosi lakoću i neodoljivi rock chic efekt.

Bez obzira je li oblikovan ravno ili valovito, ova frizura izgleda vrlo chic. Ravne vlasi naglašavaju minimalističku eleganciju, dok prirodni valovi ističu ležernu teksturu i dojam 'tek osušene na zraku' kose. Najbolje se stilizira uz srednji razdjeljak i laganu messy završnicu.