Osjete vam se ruke po češnjaku nakon kuhanja? Iznenadit će vas što može pomoći

Intenzivan, prodoran miris češnjaka odavno je na glasu kao nešto što tjera vampire, ali mnoge od nas tjera i od vlastite kose i lica čim nesvjesno dotaknemo lice i osjetimo ustajali češnjak na prstima. Zašto se taj miris toliko uporno zadržava?

Kako bi se riješili tog mirisa, ljudi već godinama trljaju kožu o nehrđajući čelik, u nadi da će se sumpor 'prilijepiti' za metal umjesto za kožu. Na tom su triku izrasli cijeli brendovi koji prodaju posebne čelične 'sapune' za uklanjanje mirisa češnjaka, luka i ribe. No u testnoj kuhinji pokazalo se da ti ne treba poseban gadget – dovoljni su obična žlica od nehrđajućeg čelika i malo deterdženta za suđe.

Odgovor je, naravno, znanost . Kad zgnječite ili nasjeckate češnjak, dolazi do kemijske reakcije u kojoj nastaje alicin , snažan sumporni spoj koji se tvrdoglavo 'hvata' za kožu. Ljudski nos posebno je osjetljiv na te 'pokvarena jaja' note, a jedan od razloga je to što bakar u olfaktornom sustavu ima visoki afinitet prema tim sumpornim spojevima, objasnio je Hiroaki Matsunami , profesor molekularne genetike i mikrobiologije na Sveučilištu Duke. Rezultat: miris češnjaka osjećate jače i dulje nego što bi ste htjeli.

U testiranju je sudjelovalo više ljudi koji su prvo dobro 'namirisali' prste guljenjem i sjeckanjem češnjaka kako bi miris bio što jači. Zatim su isprobali šest metoda uklanjanja mirisa: razne čelične oblike (specijalni čelični 'sapuni', figurica u obliku ribe, obična čelična žlica), bakrenu šalicu, mlijeko i klasično pranje deterdžentom za suđe. Jednu su ruku prali blagim deterdžentom, a drugu su pod mlazom vode tretirali odabranom metodom bez sapuna. Potom su, pod povezom na očima, međusobno njuškali prste i procjenjivali koliko se miris zadržao.

Pobjednička kombinacija pokazala se vrlo jednostavnom: prvo treba oprati ruke blagim deterdžentom za suđe, a zatim pod mlazom vode dobro izmasirati prste žlicom od nehrđajućeg čelika, posebno pazeći da se dođe ispod noktiju, gdje se sumporni spojevi najviše zadržavaju. Iako se i nakon toga može osjetiti blagi trag mirisa, većini je bio toliko blag da im uopće nije smetao. Nakon 24 sata, oni koji su kombinirali deterdžent i čeličnu žlicu rekli su da mirisa više uopće nema.

Jednostavan recept

Samo pranje blagim deterdžentom uklanja dobar dio mirisa, ali ne uvijek do kraja: miris se često vrati nakon nekoliko minuta. Deterdžent za suđe pritom je bolji izbor od običnog sapuna za ruke jer je formuliran da jače 'napadne' masnoću i prljavštinu, kako s posuđa tako i s kože. Idealan je onaj bez mirisa, jer će vam pomoći da realno procijenite je li miris češnjaka zbilja nestao ili ga samo maskira parfem iz sapuna.

S druge strane, neke popularne 'cake' pokazale su se razočaravajućima. Čelična pločica koja izgleda kao sapun nije uspjela ukloniti miris ispod noktiju. Mlijeko je miris privremeno prigušilo, ali se vrlo brzo vratilo – i to još intenzivnije. Bakrena šalica je pak češnjakov miris zamijenila neugodnim tonom nalik na tjelesni miris.

Zaključak je jednostavan: kad završite s guljenjem i sjeckanjem češnjaka, ruke dva puta operite blagim deterdžentom za suđe, a zatim dobro istrljajte prste i područje ispod noktiju žlicom od nehrđajućeg čelika pod mlazom vode. Ako imate osjetljivu kožu, nakon toga nanesite kremu za ruke kako bi izbjegla isušivanje. I sad mirno možete krenuti na recepte s puno češnjaka – bez straha da ćete se osjetiti po 'eau de češnjak'.