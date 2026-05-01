Dnevni horoskop za 1. svibnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

Ovan
Pun Mjesec rasvjetljava duboke teme u odnosima, pa se danas možete suočiti s pitanjima povjerenja, ljubomore ili zajedničkih granica, ali i napraviti iskren zaokret na bolje. Na poslu ste pod pojačanim fokusom zbog Merkura na kraju vašeg znaka, pa se računajte s time da svaka izgovorena riječ ima veću težinu nego inače. Financijski je dan dobar za završne poteze oko duga, kredita ili podjele troškova, ali nikako za ulazak u nove, rizične kombinacije. Zdravlju najviše koristi da se ne iscrpljujete do krajnjih granica – intenzivna aktivnost je u redu, ali uz obvezan ventil za emotivni stres.
Bik
Odnosi su vam danas u potpunom fokusu: pun Mjesec nasuprot vašem znaku može donijeti vrhunac neke priče – od iskrenog razrješenja do odluke što dalje i kako. Ljubavne teme se vrte oko toga koliko ste spremni popustiti, a gdje ipak morate zaštititi sebe i svoje vrijednosti. Poslovno ste u stabilnoj poziciji, no moguće je da partnerstva, suradnje ili ugovori zahtijevaju prilagodbu kako bi ostali održivi. Zdravlju najviše pomaže smirivanje tempa, boravak u mirnom okruženju i ritual koji vas vraća u osjećaj sigurnosti.
Blizanci
Pun Mjesec naglašava vašu svakodnevicu, zdravlje i navike, pa će vam danas postati kristalno jasno što vam crpi snagu u poslu i privatno. U ljubavi vam možda nedostaje spontanosti jer mislite na obaveze, no upravo mala, usputna gesta može vratiti toplinu u odnos. Poslovno je dobar trenutak da nešto konačno završite, ostavite iza sebe ili promijenite način na koji radite, kako biste više poštedjeli živce. Zdravlju najviše pomaže da poslušate signale tijela – ako ste iscrpljeni, ne gurajte preko granice.
Rak
Emotivno ste danas na svom terenu: pun Mjesec u vodenom znaku donosi kulminaciju u ljubavi, odnosu s djecom ili kreativnom projektu. U odnosima možete doživjeti snažan val strasti, ali i jasno vidjeti gdje nešto više ne funkcionira ako se stalno prilagođavate. Poslovno je dobar dan za prezentaciju nečega što vam je osobno važno, jer ćete uspjeti prenijeti emociju i uvjeriti ljude. Zdravlju najviše koristi da ne potiskujete osjećaje – bolje ih je izraziti na siguran način nego ih držati pod ključem.
Lav
Pun Mjesec osvjetljava priču oko doma, obitelji i temelja, pa su odnos s roditeljima, partnerom ili tema doma (selidba, uređenje, vlasništvo) danas naglašeni. Ljubavno biste se mogli osjećati rastrgani između privatnog i poslovnog, pa je važno da jasno kažete što vam treba da biste se osjećali podržano. Na poslu ste vidljivi i traženi, ali ako vam se čini da vas sve vuče na svoju stranu, pokušajte postaviti realne granice. Zdravlju najviše pomaže da se nakon dinamičnog dana povučete u svoj kutak i napunite baterije u tišini.
Djevica
Danas ste posebno osjetljivi na komunikaciju: pun Mjesec naglašava razgovore, informacije i sve ono što se ‘ne kaže’, a stoji između redaka. U odnosima vam može ‘puknuti film’ zbog neke sitnice, ali iza toga obično stoji nešto što niste na vrijeme izgovorili, pa je bolje sada to smireno iznijeti. Poslovno je dan intenzivan po pitanju mailova, poziva i kratkih rokova, no vaša analitičnost pomaže da izvučete bitno iz gomile podataka. Zdravlju najviše pomaže da ograničite mentalno preopterećenje – kraće pauze bez ekrana i par dubokih udaha čine čuda.
Vaga
Pun Mjesec pada u vaše polje vrijednosti i resursa, pa su ljubav i novac danas isprepleteni više nego inače – pitanje ‘koliko dajem, koliko dobivam’ postaje vrlo glasno. U odnosima želite osjećaj da ste cijenjeni, ne samo riječima, nego i konkretnim postupcima. Poslovno je dobar dan da jasno sagledate gdje je vrijeme za korekciju cijene, plaće ili dogovora, čak i ako vam nije ugodno otvarati tu temu. Zdravlju najviše koristi da ne gušite brige vezane uz sigurnost, već da napravite mali, konkretan potez koji je pod vašom kontrolom.
Škorpion
Pun Mjesec u vašem znaku vas stavlja u prvi plan – emocije su pojačane, reakcije snažne, a drugi vas doživljavaju intenzivnije nego inače. U ljubavi je ovo trenutak istine: teško je glumiti ravnodušnost ako nešto volite ili vas boli, pa će mnogi Škorpioni donijeti važne odluke. Poslovno ste na maksimumu snage, ali pazite da ne preuzmete sve na svoja leđa iz potrebe za kontrolom. Zdravlju najviše pomaže ventil za emotivnu napetost – fizička aktivnost, iskren razgovor ili kreativni izlaz.
Strijelac
Danas ste povučeniji nego inače: pun Mjesec osvjetljava ono što se događa iza kulisa – vaše podsvjesne strahove, tajne ili stvari o kojima ne pričate naglas. U ljubavi se možda nećete osjećati skloni velikim razgovorima, ali ćete vrlo jasno osjetiti tko vas istinski smiruje, a tko vam dodatno diže nervozu. Na poslu vam dobro ide sve što radite sami, u miru, bez previše kontakta s drugima – priprema, analiza, planiranje. Zdravlju najviše koristi odmak od buke i gužve – više sna, manje skrolanja i vijesti.
Jarac
Pun Mjesec naglašava prijateljske i grupne odnose, pa danas jasno vidite tko vam je stvarna podrška, a tko samo prolazni suputnik. U ljubavi možete osjetiti da želite više ‘prijateljstva’ u odnosu – zajedničke interese, smijeh i planove, ne samo rutinu. Poslovno je dobar dan za timske projekte i networking; kroz druge možete doći do vrlo konkretnih informacija ili ponude. Zdravlju najviše pomaže da izađete iz uobičajenog kruga – društvena aktivnost koja vas veseli podiže i energiju.
Vodenjak
Odnosi i karijera danas se križaju: pun Mjesec visoko na vašem nebu stavlja fokus na to kako vas drugi vide i što želite dalje graditi. U ljubavi može doći do trenutka kada shvaćate koliko vam je važno da se netko ponosi vama, a ne samo da imate ‘paralelne svjetove’. Poslovno je dan jak po pitanju vidljivosti, odgovornosti ili odluke koja mijenja smjer, pa pazite da ne reagirate iz prkosa. Zdravlju najviše koristi da nakon svega napravite korak unazad i pitate se jeste li zadovoljni tempom kojim idete.
Ribe
Pun Mjesec naglašava vašu potrebu da izađete iz okvira – u mislima, planovima ili doslovno, kroz put ili iskustvo koje vas širi. U ljubavi vas privlače ljudi s kojima možete razgovarati o smislu, idealima ili nečemu izvan svakodnevice, pa površan pristup danas teško prolazi. Poslovno je dobar dan za sve što uključuje učenje, prezentacije, kontakte s inozemstvom ili širenje polja djelovanja. Zdravlju najviše pomaže da ne ostanete zarobljeni u istim prostorima i rutinama – promjena okoline čini da se i iznutra osjećate lakše.
