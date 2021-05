Od mini do maksi: Najljepše trendi haljine koje ćete obožavati narednih mjeseci

Brojni su razlozi zašto obožavamo proljeće. Od ugodnih toplih dana pa do nevjerojatno romantično rascvjetanih stabala trešanja i magnolija u gradu, no proljeće obožavamo i jer konačno možemo uskočiti u prozračnu i tako ugodnu odjeću. Ovi savjeti odlično će vam poslužiti ako planirate garderobu osvježiti kakvim top trendom iz kojeg nećete izlaziti sve do prvih dana jeseni

Brojni modni trendovi procvali su ovog proljeća, no za koji se odlučiti? Haljina je modni komad s kojim sigurno nećete pogriješiti. Mini, midi ili maksi – teško je odabrati, a nakon što vidite ove prijedloge najljepših trendova za proljeće 2021. vjerojatno ćete poželjeti haljine u sve tri duljine.

Proljetni trend mini haljina: traper haljine Ljubitelji trapera ovog proljeća doći će na svoje. Osim klasičnih traperica, nezaobilazni modni trend su i traper haljine. Unoseći dašak 90-ih, ove sezone obožavat ćete ženstvene modele koji naglašavaju figuru s detaljima poput puf rukava i volana.



Osim toga, traper ne mora uvijek biti plave boje, bijeli traper odlična je za ljetne dane, a modeli u sivoj i crnoj boji pašu ležernim stajlinzima.

Proljetni trend midi haljina: haljine s puf rukavima Midi haljine i voluminozni puff rukavi dobitna su modna kombinacija ovog proljeća. Stvaraju savršenu ravnotežu između romantičnog i modernog te su odličan izbor kako za poslovni sastanak tako i za izlazak.

Najljepši modeli sezone dolaze u nježnim pastelnim bojama.

Lila, boja pistacija ili pak prozračna bijela odlično se slažu s uzorcima poput šahovske ploče i cvjetnim printevima. Ove trendi haljine jako dobro se slažu sa ravnim sandalama s remenčićima.

Proljetni trend maksi haljina: haljine u nijansama sunca Žuta, narančasta i crvena, koju god odaberete nećete pogriješiti. Naime, ovog proljeća maksi haljine nosit će se u nijansama boja nadahnutim zalaskom sunca. Takva haljina zasigurno će vas navesti da nabacite osmijeh na lice.