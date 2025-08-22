Zakoračite u jesen sa stilom: Nova verzija obožavanih sambica osvaja elegancijom

Samba 'Core Black/Gum' tenisica dolazi s kremasto crnim kožnim gornjim dijelovima i unutrašnjostima, te prepoznatljivim glatkim brušenim T-prstom i gumenim potplatom u kremastoj boji. Riječ je o vrlo jednostavnom, bez nepotrebnih detalja, ali ovaj model izgleda sjajno i klasični 'Core Black' odrađuje bolje nego ikada.

U vrhuncu popularnosti modela Samba, činilo se da adidas gotovo svaki dan izbacuje nove verzije ovih tenisica, od verzija s originalnim dugačkim jezikom pa sve do transformacija poput Mary Jane modela i traženih varijanti s uzorkom geparda.

U jednom trenutku su čak napravili i model Samba u obliku čizme od zmijske kože. I dok su te avanturističke verzije bile zanimljive i zabavne, nema ništa loše u povratku osnovama i njihovom usavršavanju. Upravo su to učinili s ovom elegantnom Samba tenisicom s gumenim potplatom.

Adidas Samba 'Core Black/Gum' tenisica je sada dostupna za kupnju na službenoj web stranici brenda po cijeni od 120 eura.