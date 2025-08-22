CRVENI TEPIH

Prelijepa brineta zablistala u senzacionalnoj haljini, a cipele su priča za sebe

  • Maja Čengić Miralem
L.M.B.

22.08.2025 u 23:30

Voditeljica Maja Čengić Miralem na zadnjem crvenom tepihu 31. Sarajevo Film Festivala osvanula je u izdanju koje je mamilo uzdahe, blistajući u prekrasnoj haljini poput holivudske zvijezde. Nosila je kreaciju maksi duljine, bezvremenski elegantne crne boje i pripijena kroja te obogaćenu dekolteom od kristala koji je bio pravo oličenje glamura. Priča za sebe su cipele, čiji je dizajn pravi magnet za poglede - riječ je o modelu visokih potpetica i tankih remenčića s cirkonima, kao stvorenima za ovakve prigode

