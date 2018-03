'Nikada nisam pomislila da ću biti sretna što punim 60 godina'

U iskrenom intervjuu za britanski Daily Mirror, glumica Sharon Stone priznala je kako se nikad nije osjećala sretnijom ulaskom u šesto desetljeće života

'Nikad nisam pomišljala da ću biti sretna što punim 60 godina. Budimo realni, to je staro, no to je veliko postignuće za mene jer su postojali dani kada sam pomislila da neću doživjeti ni 50-u', iskreno priznaje.

Godine 2001. Sharon je pretrpila moždani udar i devetodnevno krvarenje mozga, a liječnici su joj tada davali pet posto šansi za preživljavanje. Nakon teškog moždanog udara, morala je sve učiti ispočetka - od čitanja i pisanja, preko govora, pa sve do hodanja - a iako liječnici nisu vjerovali da će se izvući, ona im je dokazala što se sve može učiniti upornošću.