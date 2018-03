Ono o čemu Sharon Stone šuti, progovaraju fotografije

Iako u nedavnom intervjuu Sharone Stone nije željela potvrditi vezu s talijanskim poduzetnikom Angelom Boffom, iz fotografija snimljenih prošloga četvrtka u Miamiju ne bi se baš moglo zaključiti da jedna od najzgodnijih holivudskih glumica solira

'Rekla sam da ako poželim imati muškarca u svom životu, to neće biti ugovorno, nego stvarno partnerstvo. A to je teško pronaći', rekla je Stone.

Uoči svog 60. rođendana Sharon je za New York Times otkrila tajnu svog dobrog izgleda, ali i prirodnog starenja bez podvrgavanja estetskim tretmanima pomlađivanja.

Sharon je bila u braku s televizijskim producentom Michaelom Greenburgom, od 1984. do 1990. godine, i novinarom Philom Bronsteinom od 1998. do 2004. Ima tri posvojena sina, 17-godišnjeg Roana, 12-godišnjeg Lairda i godinu dana mlađeg Quinna.

'Ne jedem umjetno tretiranu hranu, ne pijem kavu i vrlo rijetko konzumiram gazirana pića i alkohol. Ali zato jedem meso, tamnu čokoladu i bez problema dodajem šećer u čaj ako poželim', rekla je Sharon i otkrila gotovo nikada nije na dijeti.

'Volim jesti kao i svaka normalna osoba i jedem kad god sam gladna', kazala je Ston i objasnila da je za nju unutarnja ljepota mnogo važnija od vanjskog izgleda.

'Važno je u životu imati neku filozofiju ili vjeru koja će vratiti ravnotežu u vaš život. Za mene je to bio budizam. To je nešto što me vraća u središte i u čemu pronalazim mir i ljepotu – unutarnju eleganciju i skladnost', zaključila je Sharon.