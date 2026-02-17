Nije zbog tavice ni ulja: Evo zbog čega vam jaje na oko ne uspijeva

Znate onaj doručak kad sve ide dobro, kava je taman skuhana, kruh hrskav – a jaje na oko pokvari stvar jer bjelanjak ostane polusirov? Postoji jednostavan trik zbog kojeg ispada kao iz restorana, bez okretanja i bez nervoze

Jaje na oko spada u najjednostavnija jela, ali baš zato često frustrira. Cilj je jasan: bjelanjak potpuno pečen, žumanjak tekuć. U praksi se obično dobije jedno ili drugo. Ili rubovi zagore dok sredina ostaje 'sluzava', ili žumanjak otvrdne čim pokušate dovršiti pečenje. Mnogi koriste metodu 'over easy' – kratko okretanje jajeta u tavi. Problem je što tada žumanjak lako pukne ili se prepeče. Zato kuhari sve češće koriste drugi postupak.

Para umjesto okretanja Najjednostavnije rješenje je takozvana metoda vodene pare. Jaje najprije ispecite normalno na srednje jakoj vatri. Kad se dno stisne, u tavu ulijte malo vode i odmah poklopite.Para koja nastaje termički obradi gornju stranu bjelanjka bez diranja žumanjka. Rezultat je potpuno pečeno jaje, ali bez sušenja i bez pucanja. Upravo tako priprema se u mnogim restoranima jer daje najstabilniji rezultat. Za razliku od okretanja, ovdje nema kritičnog trenutka u kojem sve može poći po zlu.