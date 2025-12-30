Ni crne ni smeđe: Torbe u ovoj boji su ključni dodatak ove zime, a ovo su top modeli

S dolaskom hladnijih dana i sivih jutara, modni dodaci postaju ključan saveznik dobrog stila. Ove zime posebno se ističu torbe u bordo nijansi – elegantne, efektne i dovoljno svestrane da osvježe i najjednostavniji zimski look

Iako zima često znači slojevite kombinacije u neutralnim tonovima, upravo detalji imaju moć unijeti živost u svakodnevne stajlinge. Među njima se ove sezone posebno ističu torbe u bordo boji, koje su preplavile izloge pristupačnih modnih brendova. Riječ je o nijansi koja odiše sofisticiranošću, lako se kombinira i funkcionira jednako dobro u dnevnim i večernjim izdanjima.

Bordo torba kao ključni zimski dodatak Najnoviju potvrdu popularnosti ovog trenda donijela je Jennifer Lawrence u Parizu. Glumica se pojavila na predstavljanju prve ženske kolekcije Jonathana Andersona za Dior u kombinaciji koja je savršena inspiracija za ured tijekom zime. Klasični baloner ili kaput, plava košulja uparena s prslukom i sive hlače od odijela činili su decentnu bazu, dok je bordo torba bila onaj završni detalj koji je cijeli stajling podigao na višu razinu. Upravo takav kontrast pokazuje koliko jedan upečatljiv dodatak može oplemeniti i najjednostavnije kombinacije, bilo da je riječ o dnevnim ili večernjim izlascima.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Bordo torbe koje se isplati imati ove zime Ponuda ove sezone iznimno je raznolika. Od prostranih shopper modela idealnih za posao, koji spajaju funkcionalnost i dotjeranu estetiku, do manjih torbi savršenih za večere, posebne prigode i večernje događaje. Pristupačni modni brendovi nude modele za svaki stil i priliku, a u njima se prepoznaju i vodeći trendovi sezone: mekani materijali poput brušene kože, popularne hobo siluete te detalji s metalnim zakovicama.

Bordo torbe Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo





Bordo torbe Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo