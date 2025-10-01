New Balance nadmašio očekivanja: 'Tatine' tenisice nikada nisu izgledale ovako luksuzno

Umjesto standardnog izdanja tenisica s trenirkama i bejzbol kapama, u novoj uzbudljivoj suradnji New Balancea naglasak je na sofisticiranoj povezanosti obuće i dodataka – kultne 'tatine' tenisice spajaju se s elegantnom torbom u istim tonovima i materijalima.

Model 471 je novi dodatak New Balance ponudi , inspiriran klasičnim tenisicama iz sedamdesetih, koji u ovoj verziji dolazi u zemljanim bojama po izboru brenda Songmont. Osnovu tenisica čine svijetli bež platneni dijelovi, koje nadopunjuju tamno smeđi kožni paneli i ručno tkana dekoracija uz vezice, inspirirana tibetanskim narukvicama .

Za sve one koji obožavaju stajliš kombinacije materijala i nijansi, Songmont je osmislio i torbu. Kineski brend poznat po torbama kreirao je mini bowling torbicu od iste mekane kože i platna svjetlih nijansi, dodatno ukrašenu tibetanskim detaljima. Oba komada – tenisice i torba – dostupni su na Songmontovoj službenoj stranici.

U samo prvoj godini postojanja, model 471 prošao je zanimljiv put: nosio se na pisti u suradnji s Junyjem Watanabeom te je već doživio izdanje s izrazito teksturiranim ‘dlakavim’ gornjištem.

Kineski brend Songmont sada otvara novo poglavlje ovog modela tenisica, zamijenivši uobičajeni brušeni semiš visoko kvalitetnom kožom po prvi put.

Ovaj luksuzni spoj sportske obuće i modne torbice naglašava sposobnost modela 471 da se transformira kroz različite kreativne suradnje i materijale, dok Songmont unosi sofisticiranost svojim prepoznatljivim dizajnom.