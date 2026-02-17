SOČNA I HRSKAVA

Nestat će s tanjura: Ova pečena tjestenina postat će vaš omiljeni obrok u tjednu

L.M.B

17.02.2026 u 09:55

Tjestenina s mozzarellom
Tjestenina s mozzarellom
Savršen spoj jednostavnosti i okusa - ova pečena tjestenina s mozzarellom prava je ideja za tjedni obrok kad želite nešto brzo, ukusno i domaće

Ako tražite jelo koje spaja jednostavnost, okus i ugodu domaće kuhinje, pečena tjestenina s mozzarellom je pravi izbor. Ovaj recept, inspiriran klasičnim talijanskim stilom pečenja špageta, koristi svježe sastojke uz minimalan trud, a rezultat je obrok kojem se svi rado vraćaju.

Upavo su špageti idealan izbor za ovu kremastu i hrskavu tjesteninu, a potrebno ih je tek kratko prokuhati kako bi ostali čvrsti prilikom pečenja. Umak se priprema od konzerviranih cijelih rajčica, aromatiziranih zgnječenim češnjakom i obiljem svježeg bosiljka, što jelu daje svježinu i miris Mediterana.

Sastojci:

  • oko 350 g špageta
  • 2 konzerve cijelih rajčica (800 g svaka)
  • 2 češnja češnjaka, zgnječena i oguljena
  • 2 šalice svježeg bosiljka, po potrebi natrganog
  • oko 350 g svježe mozzarelle, narezane na pola centimetra debljine
  • 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
  • sol
Tjestenina s mozzarellom
Tjestenina s mozzarellom

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200°C. Dok se pećnica grije, stavite veliki lonac s posoljenom vodom da zavrije. Rajčice možete nasjeckati rukama, zgnječiti ih gnječilicom, sjeći škare ili lagano usitniti u procesoru hrane – cilj je dobiti grubu teksturu, ne potpuno glatki umak.

Kuhajte špagete kratko, tek toliko da ostanu čvrsti i al dente, oko 5 minuta, zatim ih ocijedite i vratite u lonac. Dodajte rajčice, zgnječeni češnjak, svježi bosiljak i polovicu mozzarelle. Sve nježno promiješajte da se sastojci sjedine, ali da špageti ne postanu kašasti.

Smjesu prebacite u posudu za pečenje i rasporedite ostatak mozzarelle po vrhu. Pecite u pećnici dok sir ne postane zlatno-smeđ i mjehurićav, otprilike 25 minuta. Ako želite dodatno zapečenu koricu, na kraju možete uključiti gornji gril nekoliko minuta.

Poslužite odmah, po mogućnosti uz svježu zelenu salatu ili lagani povrtni prilog poput brokule, špinata ili mahuna. Pečena tjestenina može se čuvati u hladnjaku do četiri dana i podgrijavati u pećnici prekrivena folijom, po potrebi nekoliko minuta dodatno zapeći sir.

