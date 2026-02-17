Nestat će s tanjura: Ova pečena tjestenina postat će vaš omiljeni obrok u tjednu

Ako tražite jelo koje spaja jednostavnost, okus i ugodu domaće kuhinje, pečena tjestenina s mozzarellom je pravi izbor. Ovaj recept , inspiriran klasičnim talijanskim stilom pečenja špageta, koristi svježe sastojke uz minimalan trud, a rezultat je obrok kojem se svi rado vraćaju.

Upavo su špageti idealan izbor za ovu kremastu i hrskavu tjesteninu, a potrebno ih je tek kratko prokuhati kako bi ostali čvrsti prilikom pečenja. Umak se priprema od konzerviranih cijelih rajčica, aromatiziranih zgnječenim češnjakom i obiljem svježeg bosiljka, što jelu daje svježinu i miris Mediterana.

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200°C. Dok se pećnica grije, stavite veliki lonac s posoljenom vodom da zavrije. Rajčice možete nasjeckati rukama, zgnječiti ih gnječilicom, sjeći škare ili lagano usitniti u procesoru hrane – cilj je dobiti grubu teksturu, ne potpuno glatki umak.

Kuhajte špagete kratko, tek toliko da ostanu čvrsti i al dente, oko 5 minuta, zatim ih ocijedite i vratite u lonac. Dodajte rajčice, zgnječeni češnjak, svježi bosiljak i polovicu mozzarelle. Sve nježno promiješajte da se sastojci sjedine, ali da špageti ne postanu kašasti.