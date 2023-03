Neodoljive mokasinke u vječnoj kombinaciji boja vraćaju stil 50-ih na velika vrata

Loaferice, odnosno popularne mokasinke, nesumnjivo su najveći trend unazad nekoliko godina, a ako vam se ne sviđaju klasične crne varijante bit ćete oduševljeni najnovijim modelima u neprolaznoj kombinaciji crne i bijele

Loaferice su bez sumnje veliki modni klasik s kojim ne možete pogriješiti, a njihova je svestranost ono što ih čini must have komadom u koji doista vrijedi investirati.

Iako su najpopularnije klasične crne mokasinke, osobito one chunky stila, koje fashionistice rado nose i u kombinaciji sa čarapama.

No za one kojima se ne sviđaju preppy stajlinzi tu je još jedna cool varijanta u retro stilu i to u kombinaciji bijele i crne.