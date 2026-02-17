Ne čekajte proljeće: Ako ovo posijete u veljači, vaš će vrt i balkon biti najraskošniji u susjedstvu

Veljača je ključni mjesec za sadnju cvijeća u zatvorenom jer pravilno tempirane sadnice znače ranije i bogatije proljetno cvjetanje u vrtu
Zima još traje, ali vrtlari već gledaju prema toplijim danima. Veljača je idealan trenutak za prvi ozbiljan korak prema cvjetnom vrtu jer upravo sada počinje utrka s vremenom. Ako sjeme posijete prerano ili prekasno, biljke neće imati snage za presađivanje na proljeće. Ako pogodite trenutak, dvorište ili balkon dobit će eksploziju boja mjesecima koji dolaze.
Uzgoj cvijeća iz sjemena pritom je i jeftiniji i dugoročno isplativiji. Jedna vrećica koštati manje od gotovih sadnica, a može dati desetke biljaka.
Sadnja u zatvorenom prostoru tijekom veljače daje sadnicama prednost prije proljeća. No vrijeme sjetve ovisi o klimi. U toplijim područjima sjeme se može sijati vani već krajem zime, dok se u kontinentalnoj klimi ono uzgaja u zatvorenom šest do osam tjedana prije posljednjeg mraza. Kad temperature porastu, biljke su već dovoljno razvijene za presađivanje.
Većini sjemena za klijanje trebaju svjetlo i stabilna toplina, pa dobro uspijeva pod lampama za uzgoj ili na sunčanom prozoru bez propuha.
Matthiola – mirisni klasik
Može se sijati u zatvorenom šest do osam tjedana prije posljednjeg mraza ili direktno vani kasnije u sezoni. Nježne boje i miris nalik klinčiću čine ga idealnim za posude i bukete. Orezivanje ocvalih stabljika potiče razvoj novih pupova.
Šareni karanfili
Dianthus barbatus, slatki William, dvogodišnja je vrsta karanfila a često se ponaša i kao trajnica kratkog vijeka. Sije se oko osam tjedana prije zadnjeg mraza i treba mnogo svjetla. Sjeme se lako križa pa vas na proljeće može dočekati neočekivana kombinacija boja.
Zijevalica – otporna na hladnoću
Vrlo zahvalna biljka za uzgoj iz sjemena. Visoke sorte poput 'Rocket' i 'Chantilly' često se same zasijavaju. Uklanjanje ocvalih cvjetova potiče nove pupove na bočnim stabljikama.
Kokotić
Daje visoke cvatove u spektru boja. Za klijanje mu treba hladna stratifikacija, odnosno kratko razdoblje u vlažnim i hladnim uvjetima, primjerice u hladnjaku.
Crveni vražemil
Poznat i kao morska lavanda. Nakon sušenja zadržava boju pa je omiljen u suhim aranžmanima. Sadnice iz veljače prije presađivanja treba postupno privikavati na vanjske uvjete.
Alceja za romantični vrt
Može se sijati direktno vani nakon mraza, ali ranom sjetvom dobivate cvjetove već prve godine. Tipičan izbor za rustikalne vrtove.
Maćuhice
Sjeme se može sijati oko Valentinova, a biljke se presađuju nakon mraza. Često se same zasijavaju i pojavljuju na neočekivanim mjestima.
Stolisnik - ljekovita klasika
Sije se šest do osam tjedana prije posljednjeg mraza. Potrebno mu je mnogo svjetla i topline kako bi ostao kompaktan.
Za hladnije krajeve - islandski mak
Otporniji je na hladnoću od kalifornijskog maka i lako se uzgaja iz sjemena. Sije se u zatvorenom ili vani kad dnevne temperature dosegnu oko 13 do 15 °C.
Različak
Poznat i kao momačko dugme. Najčešće je plav, ali postoji i u bijeloj, ružičastoj i bordo varijanti. Može prezimiti ako se sije u jesen ili se uzgaja iz presadnica u veljači, a često se sam obnavlja svake godine.