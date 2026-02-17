Ne čekajte proljeće: Ako ovo posijete u veljači, vaš će vrt i balkon biti najraskošniji u susjedstvu

Veljača je ključni mjesec za sadnju cvijeća u zatvorenom jer pravilno tempirane sadnice znače ranije i bogatije proljetno cvjetanje u vrtu

Zima još traje, ali vrtlari već gledaju prema toplijim danima. Veljača je idealan trenutak za prvi ozbiljan korak prema cvjetnom vrtu jer upravo sada počinje utrka s vremenom. Ako sjeme posijete prerano ili prekasno, biljke neće imati snage za presađivanje na proljeće. Ako pogodite trenutak, dvorište ili balkon dobit će eksploziju boja mjesecima koji dolaze.

Uzgoj cvijeća iz sjemena pritom je i jeftiniji i dugoročno isplativiji. Jedna vrećica koštati manje od gotovih sadnica, a može dati desetke biljaka. Sadnja u zatvorenom prostoru tijekom veljače daje sadnicama prednost prije proljeća. No vrijeme sjetve ovisi o klimi. U toplijim područjima sjeme se može sijati vani već krajem zime, dok se u kontinentalnoj klimi ono uzgaja u zatvorenom šest do osam tjedana prije posljednjeg mraza. Kad temperature porastu, biljke su već dovoljno razvijene za presađivanje. Većini sjemena za klijanje trebaju svjetlo i stabilna toplina, pa dobro uspijeva pod lampama za uzgoj ili na sunčanom prozoru bez propuha. Matthiola – mirisni klasik Može se sijati u zatvorenom šest do osam tjedana prije posljednjeg mraza ili direktno vani kasnije u sezoni. Nježne boje i miris nalik klinčiću čine ga idealnim za posude i bukete. Orezivanje ocvalih stabljika potiče razvoj novih pupova.

Šareni karanfili Dianthus barbatus, slatki William, dvogodišnja je vrsta karanfila a često se ponaša i kao trajnica kratkog vijeka. Sije se oko osam tjedana prije zadnjeg mraza i treba mnogo svjetla. Sjeme se lako križa pa vas na proljeće može dočekati neočekivana kombinacija boja. Zijevalica – otporna na hladnoću Vrlo zahvalna biljka za uzgoj iz sjemena. Visoke sorte poput 'Rocket' i 'Chantilly' često se same zasijavaju. Uklanjanje ocvalih cvjetova potiče nove pupove na bočnim stabljikama. Kokotić Daje visoke cvatove u spektru boja. Za klijanje mu treba hladna stratifikacija, odnosno kratko razdoblje u vlažnim i hladnim uvjetima, primjerice u hladnjaku.

Crveni vražemil Poznat i kao morska lavanda. Nakon sušenja zadržava boju pa je omiljen u suhim aranžmanima. Sadnice iz veljače prije presađivanja treba postupno privikavati na vanjske uvjete. Alceja za romantični vrt Može se sijati direktno vani nakon mraza, ali ranom sjetvom dobivate cvjetove već prve godine. Tipičan izbor za rustikalne vrtove. Maćuhice Sjeme se može sijati oko Valentinova, a biljke se presađuju nakon mraza. Često se same zasijavaju i pojavljuju na neočekivanim mjestima.