Monicu Bellucci teško je ne primijetiti: Vječiti uzorak koji nikad neće izaći iz mode joj baš lijepo pristaje

Zanosna Monica Bellucci, talijanska glumica koja je osvaja svojom klasičnom mediteranskom ljepotom, privlačila je poglede u ženstvenoj haljini točkastog uzorka, omiljenom odabiru mnogih slavnih zaljubljenica u modu

Atraktivna Talijanka koju znamo po ulogama u filmovima 'Malèna', 'The Apartment ', 'The Matrix Reloaded' ili 'The Matrix Revolutions', ovih dana puni baterije u Grčkoj.