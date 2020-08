Ženstvene i praktične frizure koje ćemo voljeti ove jeseni

Ako žudite za promjenom imidža ili želite isprobati novu frizuru, znajte da su ove frizure najbolji izbor za sve one žene koje vole biti u skladu s trendovima. Beauty stručnjaci predviđaju im ogromni uspjeh u nadolazećim mjesecima

Po završetku ljeta, sa zadnjim kupanjem kod mnogih žena javlja se potreba za malom, ali značajnom promjenom. Većina žena pohitat će u frizerske salone ne bi li odrzale od sunca i soli ispucale vrhove i obnovili boju kose, a to je idealna prilika da se na posao vratite a novim imidžem.

Najveći trend za jesen 2020. je dorađena verzija 'the shag' frizure koju su u 70-ima furale sve vodeće rock zvijezde. Sjećate se one slojevito rezane, razbarušene kose sa šiškama koju je furao David Bowie? Ovu retro frizuru ponovno ćemo gledati na ulicama, a njena najveća prednost je to što daje volumen te je jednostavna za održavanje.

Odvažne šiške