Dnevni horoskop za 21. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

21.02.2026 u 00:00

Horoskopski znakovi uvelike utječu na našu osobnost
Horoskopski znakovi uvelike utječu na našu osobnost Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Dan kad padaju maske najjače osjećaju Ovnovi: sve što su gutali sada izlazi kroz iskren razgovor i više ne mogu glumiti da je 'ništa'. Lavovi gube živce na polovične priče i lažnu lojalnost te jasno pokazuju tko je s njima, a tko samo koristi njihovo ime i energiju. Strijelci pucaju na istinu pa makar zaboljela; jedan njihov komentar danas može okrenuti cijeli odnos.

Blizanci napokon otvaraju temu koja mjesecima visi u zraku i kroz razgovor skidaju napetost s osobom do koje im je stalo. Bikovi shvaćaju da ne mogu biti stijena za sve i po prvi put jasnije traže uzvratnu podršku umjesto da šute i nose sve sami. Ribe prestaju spašavati tuđe emocije nauštrb svojih i biraju odnose u kojima se osjećaju viđeno, a ne samo iskorišteno...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

tportal
