Dnevni horoskop za 21. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

Dan kad padaju maske najjače osjećaju Ovnovi: sve što su gutali sada izlazi kroz iskren razgovor i više ne mogu glumiti da je 'ništa'. Lavovi gube živce na polovične priče i lažnu lojalnost te jasno pokazuju tko je s njima, a tko samo koristi njihovo ime i energiju. Strijelci pucaju na istinu pa makar zaboljela; jedan njihov komentar danas može okrenuti cijeli odnos.
Ovan
Danas ste u ubrzanom ritmu i najradije biste sve riješili odmah. Pritom lako pregazite tuđe granice pa pripazite na ton i riječi u komunikaciji. Ako usporite pola koraka, vidjet ćete da neke ljude možete dobiti na svoju stranu umjesto da ih odbijete. Navečer će vam goditi fizička aktivnost ili šetnja da izbacite višak nervoze.
Bik
Treba vam mir, rutina i osjećaj kontrole, ali dan vam donosi obavezu koja ruši raspored. Ako ne inzistirate tvrdoglavo na svom planu, ispast će da vam promjena zapravo ide u korist. Partner ili bliska osoba mogu vas malo “bockati”, no iza toga stoji želja za pažnjom, ne napad. Dopustite si mali užitak – dobar obrok, masaža ili dugo tuširanje čine čuda.
Blizanci
Glava vam radi sto na sat, poruke, mailovi i pozivi se nižu bez pauze. Lako se raspršite na više strana pa zaboravite ono najbitnije, zato danas svjesno radite liste prioriteta. U odnosima se može pojaviti sitna svađa oko sitnice koja je zapravo samo maska za dublju frustraciju. Ako budete iskreni, iz razgovora možete izaći povezaniji nego prije.
Rak
Osjetljivi ste i brzo upijate tuđe raspoloženje kao spužva. Nemojte preuzimati brige svih oko sebe – imate pravo reći “sad ne mogu” i povući se. Partner ili netko vama drag cijenit će ako otvoreno kažete što vam treba umjesto da očekujete da vam čita misli. Kratko povlačenje, knjiga ili film koji volite vraćaju vam unutarnji mir.
Lav
Danas imate potrebu pokazati se u najboljem svjetlu, bilo na poslu, bilo privatno. Lako preuzimate ulogu vođe, ali pazite da ne prijeđete u režim zapovijedanja. U ljubavi se traži malo više pažnje i topline, a manje drame zbog principa. Ako priznate da vam je stalo, dobit ćete puno jači odgovor nego glumljenom hladnoćom.
Djevica
Glava vam je puna detalja i sitnica koje želite dovesti u red. Postoji rizik da se izgubite u perfekcionizmu i da zbog jedne sitne greške bacite u sjenu sve dobro što ste već napravili. U odnosima se može pojaviti razočaranje jer netko nije ispunio vaša očekivanja, ali zapitajte se jeste li ih ikad jasno izgovorili. Kratko pospremanje prostora ili papira čisti i misli.
Vaga
Danas vam je važna harmonija, ali upravo zato možete pristajati na kompromise koji vam ne pašu. U želji da “svima bude dobro” lako zaboravite što vi zapravo želite. U partnerskim odnosima ključno je da ne izbjegavate temu iz straha od konflikta – mir koji kupujete šutnjom kratko traje. Mali estetski užitak, poput kupnje sitnice ili uređivanja prostora, vraća vam dobar osjećaj.
Škorpion
Intenzivni ste i sve doživljavate dublje nego što pokazujete. Danas se može aktivirati stara tema ljubomore, kontrole ili nepovjerenja, bilo na poslu, bilo u ljubavi. Ako budete iskreni sami sa sobom što vam je stvarno okidač, izbjeći ćete nepotreban sukob. U intimnim odnosima imate šansu za pravi, otvoreni razgovor koji zbližava.
Strijelac
Nemirni ste i najradije biste pobjegli od rutine – makar samo u glavi. Danas vam je teško podnositi ograničenja, pa može doći do trzavica s autoritetima ili partnerom ako imate osjećaj da vas netko “steže”. Ako umjesto bunta organizirate sebi mali bijeg (šetnja, kava na novom mjestu, planiranje puta), kanalizirat ćete energiju puno bolje. U odnosima je važna iskrenost, ali bez nepotrebne brutalnosti.
Jarac
Fokus vam je na obavezama, rezultatima i onome što “mora”. Danas postoji rizik da zaboravite na tijelo i emocije, dok jurite za listom zadataka. Partner ili bliska osoba mogu vam zamjeriti distancu ili hladnoću, iako to nije namjera nego umor. Ako si dozvolite barem kratko isključivanje i jedan iskren razgovor, atmosfera se brzo popravlja.
Vodenjak
Osjećate potrebu za slobodom i svojim ritmom, bez gušenja i pritisaka. Danas vas posebno iritira sve što vam djeluje kao nametnuta pravila ili zastarjeli autoritet. U odnosima je bitno da jasno objasnite svoje granice umjesto da samo nestanete ili se povučete. Dobra ideja ili neočekivan prijedlog mogu vam potpuno osvježiti dan.
Ribe
Intuicija vam je pojačana i lako hvatate nijanse koje drugima promiču. Danas se možete osjećati malo raspršeno, kao da ste istovremeno na više mjesta, pa je važno uzemljiti se konkretnim zadacima. U ljubavi i odnosima imate potrebu za nježnošću i razumijevanjem; ako to jasno pokažete, i drugi će lakše odgovoriti. Kratka meditacija, glazba ili kreativnost vraćaju vam centar.
Blizanci napokon otvaraju temu koja mjesecima visi u zraku i kroz razgovor skidaju napetost s osobom do koje im je stalo. Bikovi shvaćaju da ne mogu biti stijena za sve i po prvi put jasnije traže uzvratnu podršku umjesto da šute i nose sve sami. Ribe prestaju spašavati tuđe emocije nauštrb svojih i biraju odnose u kojima se osjećaju viđeno, a ne samo iskorišteno...
