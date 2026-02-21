Dnevni horoskop za 21. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

Djevica

Glava vam je puna detalja i sitnica koje želite dovesti u red. Postoji rizik da se izgubite u perfekcionizmu i da zbog jedne sitne greške bacite u sjenu sve dobro što ste već napravili. U odnosima se može pojaviti razočaranje jer netko nije ispunio vaša očekivanja, ali zapitajte se jeste li ih ikad jasno izgovorili. Kratko pospremanje prostora ili papira čisti i misli.

