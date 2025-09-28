Mladenka je oduševila predivnom vjenčanicom od tila, a kada je pokazala cipele svi su se iznenadili

Na vjenčanju Lucíe Entrecanales i Laszla Benea , održanom u impozantnom kompleksu Tavera u Toledu, sve su oči bile uprte u mladenku i njezin jedinstven izbor detalja. Dok se mnoge mladenke odlučuju za klasične salonke ili sandale, Lucía je svoj romantični stajling podigla na višu razinu srebrnim Mary Jane balerinkama koje su, uz eleganciju, pružile i željenu udobnost. Te su cipele odmah privukle pažnju i osvojile srca svih ljubitelja mode.

Lucíina vjenčanica bila je prava modna fantazija. Haljina od tila s raskošnim volanima koja odiše romantičnim, a istodobno modernim šarmom. Riječ je o modelu koji i nakon vjenčanja može zaživjeti kao glamurozna večernja haljina, što ga čini bezvremenskim i praktičnim izborom. Cjelinu je dodatno oplemenila tradicionalnim detaljem: veom s efektom ogrtača. Taj je modni dodatak, zatvoren decentnim brošem na prsima, cijelom stajlingu dao svečani i klasični ton te bajkovitu auru.

Hit cipele

Najviše je, ipak, pažnje privukla Lucíina obuća. Srebrne Mary Jane balerinke dokaz su da udobnost i elegancija mogu ići ruku pod ruku. Osim što su se savršeno uklopile u vjenčani outfit, jasno je da će ovim cipelama biti udahnuta 'druga mladost' na brojnim večernjim prigodama. Takav izbor pokazuje promišljenost i stil, ali i želju da vjenčani elementi imaju i buduću funkcionalnu vrijednost.

Umjesto klasične ogrlice od bisera, Lucía je odabrala suvremen i odvažan detalj – trostruku choker ogrlicu. Na taj je način izbjegla predvidljive varijante nakita i svom izgledu dala svježinu i dozu suvremene mode.

Zaokružena šarenim buketom, vjenčana kombinacija ove mladenke bila je savršen spoj modernog, tradicionalnog i vrlo vrlo originalnog.