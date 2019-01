Meghan Markle u jednom stajlingu prekršila tri stroga kraljevska pravila, a evo što kažu stručnjaci

Princ Harry i Meghan Markle bili su počasni uzvanici na predstavi čuvenog Cirque du Soleila održanoj u londonskom Royal Albert Hallu, a Meghanin odvažni stajling otada ne prestaje puniti medijske stupce i povlačiti pitanja je li vojvotkinja odabrala primjeren stajling te je li njime prekršila kraljevska pravila odijevanja

Ovog tjedan Meghan je posjetila sklonište za životinje The Mayhew - jednu od četiri dobrotvorne organizacije čiji je odnedavno pokrovitelj, gdje je osvanula u ležernoj haljini s potpisom H&M-a , a istu večer zablistala je u glamuroznoj šljokičastoj haljini s potpisom francuskog dizajnera Rolanda Moureta čija cijena iznosi vrtoglavih 36.500 kuna .

Elegantna haljina s dugačkim asimetričnim prorezom u prvi je plan stavila trudnički trbuščić, ali i otkrila Meghaninu golu nogu. Britanski mediji raspisali su se o tome kako je vojvotkinja ovim izborom stajlinga prekršila tri opće poznata kraljevska pravila koja nalaže kraljevski kodeks odijevanja.

Crveni lak na nogama nije toliko problematičan, uzemo li u obzir činjenicu da smo i Kate Middleton i pokojnu Lady Di u prošlosti viđali s crvenim lakom, no ono što je potaknulo napise o kršenju kraljevskog protokola je to što lijepa vojvotinja od Sussexa ispod haljine nije nosila hulahopke u boji kože, što se očekuje od dama na britanskom dvoru, kao i to što je Meghan odabrala haljinu sa seksi prorezom.