Svadljivi princ: Prije 'okršaja' s Meghan Markle, William se posvađao i sa svojom polusestrom

Da je princ William pomalo svadljive naravi, članovi britanske kraljevske obitelji odavno znaju, a osim što se posljednjih mjeseci piše o njegovom sukobu sa šogoricom Meghan Markle, kao i o netrpeljivosti s mlađim bratom, princom Harryjem, budući britanski kralj bio je u velikoj svađi i sa svojom polusestrom

Sve to otkrila je još 2010. godine u svojoj knjizi 'Harry and William' autorica Katie Nicholl, no tek je sada to izvučeno na površinu. 'William i Laura imali su žestoke prepirke, svađajući se stalno oko toga tko je zapravo kriv za to što su njihovi roditelji, zbog svoje sreće, uništili svoje prvotne obitelji. William je krivio Camillu za svu bol koju je proživjela njegova majka, a zbog toga je Laura bila bijesna. No, niti ona mu nije ostala dužna. Jednostavno bi mu rekla da je njegov otac njoj uništio život.'