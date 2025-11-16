Basnoslovno skupa ogrlica Meghan Markle sve je bacila u drugi plan

Meghan Markle zablistala u svilenoj haljini trendi čokoladne nijanse i raskošnoj ogrlici vrijednoj 18.700 dolara u novom blagdanskom videu
Meghan Markle uranila je s blagdanskim raspoloženjem – vojvotkinja od Sussexa objavila je novi video kojim najavljuje svoju blagdansku kolekciju As Ever, a pritom je oduševila elegantnim izgledom u nijansama ovogodišnje najpopularnije boje.
U haljini hit boje i s luksuznom ogrlicom
U snimci objavljenoj na Instagram profilu svojeg brenda, Meghan se pojavljuje u svilenoj haljini boje čokolade, dugih rukava i klasičnog kroja koji prati liniju tijela.
Look je upotpunila zlatnim prstenom i luksuznom ogrlicom Cartier Juste Un Clou Torque, vrijednom impresivnih 18.700 dolara – komadom koji često bira i za druge važne pojave.
Priprema za blagdane
U videu Meghan pokazuje dio svojih blagdanskih rituala. Uz širok osmijeh puni božićne čarape, dok kamera otkriva veliki kameni kamin urešen zimzelenim vijencem te blagdansko drvce koje diskretno svjetluca u pozadini. Vojvotkinja tako najavljuje novu blagdansku kolekciju, kao i skor dolazak ‘With Love, Meghan: Holiday Collection’, specijala koji će se emitirati 3. prosinca na Netflixu.
Iako posljednjih tjedana nižu javne obveze – među kojima i pojavljivanje s princem Harryjem na glamuroznoj proslavi 70. rođendana Kris Jenner – Meghan je sada prebacila fokus na kraj godine i blagdansko izdanje svojeg lifestyle projekta.