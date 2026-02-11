Mala crna haljina kakvu još niste vidjeli: Svi su gledali u ovaj neobičan detalj na dekolteu

Glumica Emma Stona na okupljanju nominiranih za Oscara u Los Angelesu je pokazala zašto je kraljica suzdržane elegancije

Emma Stone pojavila se na tradicionalnom ručku nominiranih za Oscara u Los Angelesu i još jednom potvrdila status modne miljenice Hollywooda. Glumica, nominirana za ulogu u filmu ‘Bugonia’, odabrala je sofisticiranu, ali jednostavnu kombinaciju iz couture kolekcije Julie de Libran za proljeće 2026., koja je savršeno pratila njezin prepoznatljivi stil.

Minimalizam i elegancija Za ovu prigodu Stone je nosila crnu mini haljinu dugih rukava s dubokim izrezom. Model se isticao ženstvenim detaljem u obliku rozete na dekolteu, dok su kontrastni reveri i džepni preklopi unosili suptilnu notu krojenog odijela. Haljinu je upotpunila prozirnim crnim najlonkama i sandalama s remenčićima brenda Aquazzura. Minimalizam je bio ključ njezina izgleda. Od nakita je potpuno odustala, prepustivši glavnu ulogu čistim linijama odjevne kombinacije. Takav pristup u potpunosti je u skladu s modnom filozofijom glumice, koja često surađuje sa stilisticom Petrom Flannery.

Novi imidž i diskretni glamur Kada je riječ o beauty izdanju, Emma Stone predstavila je nešto drukčiju frizuru. Njezin nekadašnji kratki pixie rez prerastao je u razigrani, valoviti bob bakrene boje. Šminka je bila jednostavna, ali efektna: naglašene obrve, blago istaknute oči i ruž u nježnoj ružičastoj nijansi. Couture kolekcija Julie de Libran, iz koje dolazi odabrana haljina, premijerno je predstavljena u siječnju tijekom Pariškog tjedna visoke mode. ‘U ovoj kolekciji željela sam slaviti umijeće, couture, prijateljstvo, ali i ljepotu, intimnost te snagu žena’, izjavila je dizajnerica, kako prenosi WWD. Modna urednica Lily Templeton u recenziji kolekcije istaknula je njezinu posvećenost detaljima: ‘Bilo je tu komada koji zahtijevaju iznimno puno rada i strpljenja, poput bogato vezenih pidžama-odijela, ručno tkanih suknji od rafije s ručno rezanim šljokicama ili traper haljine s resama. Za svaki od tih komada bilo je potrebno više od sto sati izrade.’

