Ni Maja Šuput nije odoljela hit čizmama: Ovu boju viđat ćemo posvuda

U istom luksuznom hotelu na Sv. Filipu i Jakovu trenutno noće Maja Šuput i Šime Elez , barem ako je suditi prema označenim lokacijama na fotografijama objavljenima na Instagramu.

I dok je bivši 'Gospodin Savršeni' objavio trenutak relaksacije u bazenu, na koji je Maja reagirala emotikonom 'srca', pjevačica se javila u streetstyle izdanju.

Zablistala je u hit boji i najpoželjnijim čizmama - odabir je pao na trendi komade u smeđoj boji i visoke čizme u kaubojskom stilu.

Hit nijansa i najpoželjnije čizme

Nosila je haljinu u nijansi čokolade, visokog bočnog proreza kojim je istaknula noge, obogaćenu remenom oko struka, koja je savršeno pristajala uz visoke čizme western estetike.

Upravo su kaubojske čizme jedan od najvećih hitova i ove sezone, a Maja je samo potvrdila svoju upućenost u aktualne trendove.