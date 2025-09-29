U TRENDI NIJANSI

Ni Maja Šuput nije odoljela hit čizmama: Ovu boju viđat ćemo posvuda

29.09.2025 u 22:41

Maja Šuput
Maja Šuput Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Maja Šuput osvanula je u trendi smeđim tonovima, noseći midi haljinu visokog proreza u spoju s visokim kaubojskim čizmama

U istom luksuznom hotelu na Sv. Filipu i Jakovu trenutno noće Maja Šuput i Šime Elez, barem ako je suditi prema označenim lokacijama na fotografijama objavljenima na Instagramu.

I dok je bivši 'Gospodin Savršeni' objavio trenutak relaksacije u bazenu, na koji je Maja reagirala emotikonom 'srca', pjevačica se javila u streetstyle izdanju.

Zablistala je u hit boji i najpoželjnijim čizmama - odabir je pao na trendi komade u smeđoj boji i visoke čizme u kaubojskom stilu.

Hit nijansa i najpoželjnije čizme

Nosila je haljinu u nijansi čokolade, visokog bočnog proreza kojim je istaknula noge, obogaćenu remenom oko struka, koja je savršeno pristajala uz visoke čizme western estetike.

Upravo su kaubojske čizme jedan od najvećih hitova i ove sezone, a Maja je samo potvrdila svoju upućenost u aktualne trendove.

