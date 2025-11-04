Luksuzna njega po pristupačnim cijenama: Dua i kultni brend lansirali novu beauty liniju

Kolekcija pod nazivom 'Dua by AB Science' , donosi revoluciju u cjenovnoj dostupnosti luksuzne njege kože. Linija uključuje tri ključna proizvoda: Balancing Cream Cleanser (kremasti 'čistač'), Renewal Cream (obnavljajuću kremu) i Supercharged Glow Complex (serum za sjaj), sve u cjenovnom rangu od 38 do 78 eura.​

Ova napredna formulacija nastala je iz medicinske kreme za žrtve opeklina koju je razvio dr. Augustinus Bader , a koja radi na principu 'okidanja' matičnih stanica za popravak oštećenih područja kože.​

Nova linija formulirana je s TFC5, patentiranim kompleksom ekskluzivnim za kolekciju Dua by AB Science, dok se glavna linija Augustinusa Badera temelji na poznatoj TFC8 tehnologiji. TFC5 je prilagođen mlađoj koži između 18 i 35 godina, što predstavlja proširenje brendova dosega na novu demografiju.​

Ono što čini ovu suradnju posebno značajnom jest činjenica da se radi o drastično nižim cijenama za Augustinus Bader - brend čiji se usporedivi proizvodi inače prodaju po cijenama od 70 do čak 300 eura.​

Poduzetna britanska glazbenica kosovskih korijena, koja je dugo poznata kao velika obožavateljica brenda Augustinus Bader , sada je navedena kao osnivačica linije, što označava njezinn prvi ozbiljan iskorak u svijet njege kože. Pjevačica je i prije isticala kako su bogata krema i gel jastučići za područje oko očiju ovog brenda neizostavan dio njezine rutine.​

'Radila sam s brendom Augustinus Bader više od tri godine kako bih razvila svoju liniju 'svakodnevnih osnovnih proizvoda' - ključne proizvode koje mogu koristiti na turneji ili kod kuće za održavanje zdravlja kože', objasnila je Lipa.​

Ovo nije prvi put da se Augustinus Bader udružuje s poznatim obožavateljicama svojih proizvoda. Prethodno su ostvarili uspješnu suradnju s Victorijom Beckham, za čiju su liniju ljepote lansirali serum i puder, što je bila provjera koncepta za buduće celebrity suradnje.​

Brend je postao ogroman financijski uspjeh unutar samo četiri godine od lansiranja, a podržavaju ga brojna slavna imena poput Gwyneth Paltrow, Charlize Theron, Kris Jenner i Rachel Zoe.​

Pokrenut u veljači 2018. godine, znanstveno potkrijepljen brend za njegu kože postao je opsesija cijele industrije, a sve to zahvaljujući svom herojskom proizvodu: kremi za lice koja dolazi u dvije iteracije - The Cream i The Rich Cream - i sadrži kombinaciju preko 40 sastojka, uključujući aminokiseline, sintetizirane molekule i visokokvalitetne vitamine, inače poznate kao Trigger Factor Complex (TFC8). Aktivirajući uspavane matične stanice i pokrećući proces oporavka, krema je osmišljena za borbu protiv znakova starenja, a temelji se na opsežnim istraživanjima procesa zacjeljivanja kože koja je proveo osnivač brenda, profesor Augustinus Bader.

Savršen timing za mlađu publiku

Kolaboracija dolazi u trenutku kada je mlađa publika sve zainteresiranija za zdravlje kože i preventivno starenje, nudeći alternativu sve popularnijim tretmanima poput 'baby botoxa'. Za Lipu, to je omogućilo da ne počinje od nule već radi s linijom proizvoda koju je godinama koristila i znala da može pružiti rezultate koje traži.​

Proizvodi iz linije Dua by AB Science dostupni su na službenoj stranici duabyab.com, gdje beauty entuzijasti mogu pronaći ovu revolucionarnu kolekciju koja obećava osvojiti fanove i Dua Lipe i Augustinusa Badera u jednakoj mjeri.​