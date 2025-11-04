Luksuzna njega po pristupačnim cijenama: Dua i kultni brend lansirali novu beauty liniju

Pop senzacija Dua Lipa udružila se s prestižnim njemačkim brendom Augustinus Bader kako bi lansirala svoju prvu liniju za njegu kože koja će, niti ne sumnjamo, brzo osvojiti beauty svijet
Kolekcija pod nazivom 'Dua by AB Science', donosi revoluciju u cjenovnoj dostupnosti luksuzne njege kože. Linija uključuje tri ključna proizvoda: Balancing Cream Cleanser (kremasti 'čistač'), Renewal Cream (obnavljajuću kremu) i Supercharged Glow Complex (serum za sjaj), sve u cjenovnom rangu od 38 do 78 eura.
Ono što čini ovu suradnju posebno značajnom jest činjenica da se radi o drastično nižim cijenama za Augustinus Bader - brend čiji se usporedivi proizvodi inače prodaju po cijenama od 70 do čak 300 eura.
Ekskluzivna TFC5 tehnologija
Nova linija formulirana je s TFC5, patentiranim kompleksom ekskluzivnim za kolekciju Dua by AB Science, dok se glavna linija Augustinusa Badera temelji na poznatoj TFC8 tehnologiji. TFC5 je prilagođen mlađoj koži između 18 i 35 godina, što predstavlja proširenje brendova dosega na novu demografiju.
Ova napredna formulacija nastala je iz medicinske kreme za žrtve opeklina koju je razvio dr. Augustinus Bader, a koja radi na principu 'okidanja' matičnih stanica za popravak oštećenih područja kože.
Poduzetna britanska glazbenica kosovskih korijena, koja je dugo poznata kao velika obožavateljica brenda Augustinus Bader, sada je navedena kao osnivačica linije, što označava njezinn prvi ozbiljan iskorak u svijet njege kože. Pjevačica je i prije isticala kako su bogata krema i gel jastučići za područje oko očiju ovog brenda neizostavan dio njezine rutine.
'Radila sam s brendom Augustinus Bader više od tri godine kako bih razvila svoju liniju 'svakodnevnih osnovnih proizvoda' - ključne proizvode koje mogu koristiti na turneji ili kod kuće za održavanje zdravlja kože', objasnila je Lipa.
Ovo nije prvi put da se Augustinus Bader udružuje s poznatim obožavateljicama svojih proizvoda. Prethodno su ostvarili uspješnu suradnju s Victorijom Beckham, za čiju su liniju ljepote lansirali serum i puder, što je bila provjera koncepta za buduće celebrity suradnje.
Brend je postao ogroman financijski uspjeh unutar samo četiri godine od lansiranja, a podržavaju ga brojna slavna imena poput Gwyneth Paltrow, Charlize Theron, Kris Jenner i Rachel Zoe.
Pokrenut u veljači 2018. godine, znanstveno potkrijepljen brend za njegu kože postao je opsesija cijele industrije, a sve to zahvaljujući svom herojskom proizvodu: kremi za lice koja dolazi u dvije iteracije - The Cream i The Rich Cream - i sadrži kombinaciju preko 40 sastojka, uključujući aminokiseline, sintetizirane molekule i visokokvalitetne vitamine, inače poznate kao Trigger Factor Complex (TFC8). Aktivirajući uspavane matične stanice i pokrećući proces oporavka, krema je osmišljena za borbu protiv znakova starenja, a temelji se na opsežnim istraživanjima procesa zacjeljivanja kože koja je proveo osnivač brenda, profesor Augustinus Bader.
Savršen timing za mlađu publiku
Kolaboracija dolazi u trenutku kada je mlađa publika sve zainteresiranija za zdravlje kože i preventivno starenje, nudeći alternativu sve popularnijim tretmanima poput 'baby botoxa'. Za Lipu, to je omogućilo da ne počinje od nule već radi s linijom proizvoda koju je godinama koristila i znala da može pružiti rezultate koje traži.
Proizvodi iz linije Dua by AB Science dostupni su na službenoj stranici duabyab.com, gdje beauty entuzijasti mogu pronaći ovu revolucionarnu kolekciju koja obećava osvojiti fanove i Dua Lipe i Augustinusa Badera u jednakoj mjeri.