Ljetna verzija poslovne elegancije: Slavna plavuša oduševila na Wimbledonu

Za dolazak na prvi dan Wimbledona plavokosa Amanda odabrala je elegantno izdanje koje savršeno odgovara sofisticiranom dress codeu najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu.

Amanda kojoj nitko ne bi dao 54 godine koliko ima, pojavila se u bijelom kompletu s tankim sivim prugicama, sastavljenom od strukiranog prsluka i hlača širokih nogavica. Pinstripe uzorak posljednjih je sezona ponovno među vodećim trendovima, a modni znalci ističu kako se iz poslovnih ormara uspješno preselio u svakodnevnu i svečanu modu. Amanda je odabrala ljetnu interpretaciju ovog klasika, u laganoj tkanini i svijetloj paleti boja, što je kombinaciji dalo svjež i profinjen izgled.

Prsluk s dubokim V-izrezom i kontrastnim naramenicama lijepo je istaknuo njezinu skladnu figuru dok su odgovarajuće hlače širih nogavica pružile su dozu ležernosti i elegancije, potvrđujući da je upravo ovaj kroj jedan od najvećih modnih hitova posljednjih godina.

Look bez greške

Cijeli stajling u kojem se paklene temperature u Londonu lakše podnose, upotpunila je bijelom torbom jednostavnog dizajna, velikim crnim sunčanim naočalama i decentnim zlatnim nakitom. Kosu je podigla u opuštenu punđu s nekoliko ležerno ispuštenih pramenova, dok je prirodna šminka dodatno naglasila ljetni karakter cijelog izdanja.

Amanda Holden poznata je po ženstvenom i dotjeranom stilu u kojem spaja bezvremenske klasike s aktualnim trendovima te sa stilom krši 'nepisana' pravila o odijevanju zrelijih dama . U njezinoj garderobi dominiraju ženstvene haljine koje naglašavaju figuru, monokromatske kombinacije i luksuzni modni dodaci, a često bira komade britanskih i međunarodnih dizajnera poput Karen Millen, Nadine Merabi, Saint Laurent...

Bez obzira radi li se o televizijskim emisijama, crvenom tepihu ili dnevnim izlascima, njeguje prepoznatljivu estetiku koja spaja glamur, eleganciju i suvremene trendove. Upravo je takav bio i njezin outfit za Wimbledon: sofisticiran, nenametljiv i idealan za jedan od najelegantnijih sportskih događaja na svijetu.