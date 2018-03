Kylie Jenner otvorila vrata svog luksuznog ormara i pokazala multimilijunsku kolekciju torbi

Najmlađa članica klana Kardashian, Kylie Jenner, otvorila je vrata walk-in ormara u svom domu u Los Angelesu i obožavatelje ostavila bez daha. Uspješna vlasnica kozmetičkog brenda i reality zvijezda samo za svoju kolekciju torbi posjeduje ogromnu garderobu prepunu dizajnerskih modela u vrijednosti šest milijuna kuna

Slavna reality zvijezda, koja od malih nogu gaji ljubav prema krpicama i make upu, s godinama je izgradila zavidan kozmetički brend Kylie Cosmetics , a procjenjuje se da će njezina tvrtka do 2022. godine vrijediti nevjerojatnih milijardu dolara . Iako se nije odlučila otvoriti dućan odjeće i modnih dodataka kao starije polusestre, to ne znači da Kylie nema smisla za dobar ukus kada je moda u pitanju.

S obzirom na to da njezino kozmetičko carstvo trenutno vrijedi pola milijarde dolara, slavna ljepotica itekako ne štedi kada su u pitanju krpice. U zavidnoj kolekciji Hermesovih torbi najveću cijenu drži ružičasta birkinica od nojeve kože koja košta paprenih 210.000 kuna.

Postignuće slavne zvijezde tim je impresivnije kada se uzme u obzir to da je Kylie svoj kozmetički brend lansirala tek prije dvije godine, a njezini su ruževi i sjenila redovito rasprodani u svega nekoliko minuta.

Slavna reality zvijezda, koja je odrastala pred kamerama showa 'Keeping Up with the Kardashians', neće stati na web shopu, već je nedavno otkrila kako planira u budućnosti otvoriti i specijalizirane trgovine u kojima će se prodavati njezina kozmetika.