Kristina Burja: 'Danas smo bombardirani ogromnom ponudom, a opet, svi kao da nikada nisu bili više isti'

Naša poznata dizajnerica Kristina Burja, koja stoji iza brenda Krié Design, dugo godina je na modnoj sceni, a njezina se modno-poslovna filozofija nastavlja i na aktualne trendove u svijetu mode, na koji je nepovratno utjecala globalna pandemija. Za tportal je objasnila koncept Green Fashion Weeka i na koji način vidi budućnost mode u svijetu, ali i kod nas, a otkrila je i nekoliko konkretnih modnih savjeta koji uvijek vrijede

Već neko vrijeme koncept eko friendly mode, odnosno održive mode koja ne zagrađuje okoliš sve je prisutniji, a mnogi brendovi koji su zastupali model tzv. fast fashiona polako ga napuštaju. Naime nije nepoznato to da svijet zbog jeftine i brzopotezne odjeće plaća ogromnu cijenu pa zvuči šokantno podatak da se svake sekunde u njemu spaljuje ili šalje na odlagalište kamion prepun robe.

Osim toga, modna industrija proizvodi gotovo četiri milijarde metričkih tona stakleničkih plinova ili 8,1 posto ukupne svjetske količine, a samo je 2017. potrošila nevjerojatnih 79 milijardi kubičnih metara vode, dovoljno da napuni gotovo 32 milijuna bazena veličine olimpijske veličine. Čak je i omiljeni španjolski brend Zara odlučio promijeniti svoju poslovnu strategiju te raditi u skladu s novim načelima općenito u društvu: usporiti u svemu, manje kupovati i što dulje nositi ono što imamo. Sve je to razlog zbog kojeg se sve više govori o važnosti načela tzv. slow fashiona, o čemu smo popričali s našom poznatom dizajnericom Kristinom Burjom. Objasnite nam koncept Green Fashion Weeka, i u čemu je njegova aktualnost i važnost osobito danas, kad je globalna pandemija promijenila i modni svijet? Green Fashion Week, koji će ove godine doživjeti svoje deseto izdanje, ima cilj podizati svjesnost o važnosti održivog razvoja u modnoj industriji te je najveći naglasak na etičnosti i konceptu poimanja mode i njezine prezentacije. Svijet se u ovoj pandemiji morao zapitati što se događa s našim planetom, što mu čine veliki proizvođači i zagađivači te koliko su brzina življenja i konzumerizam utjecali ne samo na ekologiju, već i na sustav vrijednosti koji (ne)poštujemo? Već nekoliko godina snimamo modne kampanje diljem svijeta na prekrasnim lokacijama našeg planeta kako bismo pokazali koje ljepote uništavamo vođeni površnošću. Krié Design je okrenut ekološkom načinu promišljanja i proizvodnje, radimo male serije artikala s ciljem da budu što kvalitetniji, pristupačni i da traju zbog svog svevremenskog dizajna. Mislim da će u ovoj svjetskoj situaciji mnogi početi promišljati tako. Slow fashion je budućnost.

Kakve će posljedice po vašem mišljenju ostaviti globalna pandemija na modnu industriju općenito? Promijenit će se način promocije i kontakt s klijentima. Neće se više raditi kolekcije koje imaju kratak rok trajanja te postoji nada da je konačno moguće vraćanje iznimnosti. Velike modne kuće već su usporile s nizanjem kolekcija, što su kreativci iz tih kompanija vrlo rado prihvatili. Naime, bezglavo nizanje kolekcija s neizmjernim pritiscima koje to donosi dovelo je do istinskih tragedija koje modna zajednica pamti, poput smrti genijalnog Alexandra McQueena. Počet će se više razmišljati o porijeklu proizvoda, uvjetima u kojima je nastao te tko ga je proizveo, kao i samoj kvaliteti. Već sada se vide promjene, a nije ni godina prošla. Kako promijeniti navike domaćih zaljubljenica u modu s obzirom na popularnost high street brendova kod nas? Kako ne pokleknuti i kupovati manje, a kvalitetnije, umjesto više, a jeftinije, jer često svi potpadnemo pod impulzivni šoping, kojim se tješimo. Još smo mlada zemlja po tom pitanju. Kod nas su high street brendovi relativno kratko prisutni u usporedbi s drugim zemljama koje više nisu toliko fascinirane tim površnim, jeftinim pristupom. U drugim zemljama ručni rad je izuzetno cijenjen, kao i kvaliteta dizajna i proizvoda. Putujući svijetom i prezentirajući svoj dizajn, primijetila sam veliku razliku u pristupu malim brendovima poput mog. Uspjeh koji smo postigli možemo upravo zahvaliti činjenici da smo predstavili posebne artikle, one koji se ne mogu kupiti nigdje drugdje na svijetu, a istovremeno su po pristupačnim cijenama. Njima je to puno zanimljivije nego imati nešto razvikano i masovno dostupno. Individualnost je imperativ. Vole imati nešto što priča priču. Zato je moja kolekcija s implementiranim detaljima hrvatskog pletera na eko koži bila veliki hit u Americi i UAE-u. Smatram da je impulzivnost pri kupovanju jeftinijih stvari, koje su proizvedene s ciljem da ne traju dugo, kako biste već sljedeće sezone morali kupiti novi artikl, povezana upravo i s promišljanjem života. Kako biramo vrstu hrane koju jedemo ili informacije kojima dozvoljavamo da dopiru do nas i oblikuju našu stvarnost, tako biramo i vrstu odjeće.

Kako biste ocijenili uličnu modu kod nas, u usporedbi s npr. Milanom ili Londonom? Čiju estetiku više cijenite, skandinavsku ili npr. parišku, koji vam je stil nekako bliži? Ulična moda kod nas je odlična i Hrvatice su poznate po svojim modnim odabirima, ukusu i činjenici da iako ekonomski ne možemo parirati velikim svjetskim modnim centrima, istovremeno nimalo ne zaostajemo u modnom izričaju, već i na neki način diktiramo naše mini trendove. Kada moj tim i ja putujemo na modna događanja izvan zemlje, naši outfiti su itekako zamijećeni i ponekad se dogodi i da nas zaustave na ulici i slikaju. Osobno obožavam sve vezano za parišku estetiku i cijelu francusku filozofiju života, ali moram priznati da me se jako dojmio novi val skandinavskih modnih ikona jer također pričaju jednu dublju modnu priču. Mnogi gomilaju odjeću, no što biste izdvojili kao basic komade koje svi moramo imati? U što vrijedi investirati više novca? Koji su najbolji modni dodaci što će uvijek podignuti svaku kombinaciju? Svaka žena trebala bi imati u ormaru dobro odijelo, haljinu koja joj savršeno stoji i dobar klasičan kaput. Od modnih dodataka istaknula bih remen koji se može nositi na više načina, pa i kao ovratnik. Takav dodatak možete iskoristiti bezbroj puta u raznim kombinacijama i uvijek ćete se isticati. Također, jako volim imati par dobrih naušnica, statement narukvicu ili prsten kao mali detalj koji podigne svaku modnu kombinaciju. Naravno, obuća je strateški važna u transformaciji istog outfita od npr. dnevnog u večernji. To često radim kada obučem odijelo Krié Design. Naša odijela su udobna i uistinu se mogu nositi na npr. tenisice, dok promjenom obuće postaju savršeni poslovni ili večernji outfit.

Što to zapravo čini dobar stil? Tko su za vas ikone stila, ako ih imate? Čije profile na Instagramu ili modne blogove pratite? Dobar stil je kada odjeća uspješno bude okvir i završni akcent nečijeg karaktera, kada smo autentični, kada se ne povodimo za trendovima, već slušamo sebe. To je uvijek prepoznato, kako u modi, tako i u svim sferama ljudskog života. Jako volim Gildu Ambrosio i njenu prirodnu modnu pojavnost. U Hrvatskoj obožavam stil Ljupke Gojić, ona je upravo primjer toga kako biti svoj i poseban. Koje su to greške što ih radimo u odijevanju pa izgledamo starije? Idealni stajlinzi za dame iznad 40 ili 50? Što bi trebale nositi, a što izbjegavati? Žene rade najveću grešku kad nose trendi stvari koje im ne pristaju. Ako su u modi vrećaste hlače, a vi u njima izgledate loše, treba ih se odreći ma koliko vam se svidjele. Mislim da žene bez obzira na godine trebaju znati istaknuti svoje tijelo na pravim mjestima, a sakriti ono što treba. Samo je to poanta. Nije loše potražiti savjet stilista koji rade s klijentima te će vam u zajedničkom šopingu otkriti sve tajne dobrog odijevanja. Što nikad ne biste odjenuli i što ne volite vidjeti na drugima? Ne volim riječ nikad, tako da se ne povodim tom filozofijom. Postoje ljudi koji uistinu mogu odjenuti sve i dobro izgledati, jednako tako postoje i oni koji uz vrlo skupe komade i slijepo praćenje modnih diktata nikada neće izgledati kao da imaju stila.

Utječu li danas društvene mreže i na uniformiranost? Je li to još izraženije danas? Danas smo bombardirani silnom količinom dostupnosti informacija, kao i ogromnom ponudom raznih artikala, a opet ljudi kao da nikada nisu bili 'istiji'… Kako ja obožavam posebnost, neću kupiti neki trendi artikl, čak i ako mi se sviđa, samo zato što ga imaju svi, ali to je upravo suprotno od onog što radi većina. Društvene mreže su odlične za promociju i diktiranje trendova i tako se događa instant popularnost nečega, ali ako malo bolje promotrimo osobe koje to promiču, to su zapravo individualci, tako da od svakog sadržaja koji nam se nudi trebamo s obzirom na vlastitu osobnost prihvatiti nešto… Koji vam se novi trend sviđa, a koji ne? Sviđa li vam se povratak 90-ih i gležnjača Dr. Martens? U modi najviše volim street style kombinacije koje vidimo za vrijeme nekog svjetskog tjedna mode, kada modeli i modni insajderi spoje najnovije i skupe dizajnerske komade s vintage odjećom s buvljaka i sve to kombiniraju po svome. Combat boots su genijalne u spajanju nespojivog i ne bih rekla da se samo vraćaju u modu, već smatram da su uvijek tu kao akcent dobrog street stylea, kada želimo da neki outfit bude moćan.