Komad nosiv u svim prigodama: U bijeloj košulji očitala je lekciju iz francuskog chica

Američka glumica oduševila je jednostavnim, a istovremeno efektnim monokromatskim izdanjem stvorenim od bezvremenske bijele košulje i duge suknje s decentnim šlepom.

Njezin odabir bijele košulje za premijeru filma savršeno je evocirao duh francuskog chica koji je u njezinom novom filmskom projektu u središtu pažnje.

Cjelokupnim stajlingom Deutch je stavila naglasak na čiste linije i profinjenu siluetu , dok su modni dodaci - masivne zlatne narukvice i decentan prsten - dali dodatnu dozu sofisticiranosti.

Izbor ovog outfita bio je u savršenom dijalogu s estetikom filma ‘Nouvelle Vague’, ali i likom koji Zoey tumači, legendarnom Jean Seberg , glumicom i stilskoj ikoni francuskog novog vala.

Upravo je Jean Seberg bila je poznata po jednostavnom, minimalističkom, ali uvijek besprijekornom stilu koji je uključivao klasične komade poput bijele košulje i ravne suknje, čime je Zoey Deutch uspješno reinterpretirala autentični francuski look i atmosferu epohe koju film prikazuje.

U ‘Nouvelle Vague’, filmu redatelja Richarda Linklatera koji uskoro stiže na Netflix, Zoey Deutch utjelovljuje Jean Seberg tijekom snimanja kultnog klasika ‘Do posljednjeg daha’ (À bout de souffle), pružajući svježu i živopisnu interpretaciju te glumačke i modne ikone.

Za ulogu prošla kroz značajnu transformaciju

Deutch je za ulogu Seberg ošišala svoju dugu kosu, učila francuski te usvojila geste i manirizme glumice, što joj je omogućilo da autentično dočara atmosferu vremena i karizmu žene koja je oblikovala europski film i modu.