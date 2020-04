Zaštitne maske su, uz rukavice, naš najjači štit u borbi protiv koronavirusa, no svakodnevno nošenje maski za lice, pogotovo više sati dnevno, može uzrokovati ozbiljne probleme na koži kao što su crvenilo, iritacije, akne, ogrebotine, ožiljci i modrice. Stručnjaci su dali upute kako spriječiti oštećenja na koži koja bi nam svima mogla koristiti

No, svakodnevno nošenje maski za lice može imati i svoje negativne strane, posebno ako pripadate skupini zdravstvenog osoblja koje je na prvoj crti obrane od pandemije. Neki od njih svoje zaštitne maske ne skidaju s lica preko osam sati dnevno, a kao posljedica toga na koži dolazi do crvenila, iritacija, pa čak i ožiljaka.

'Konstantno trljanje bilo koje vrste tkanine o kožu može dovesti do iritacija. Kada tome pridodamo ulje, znoj, prljavštinu i šminku koja se nakuplja ispod maske, iritacije su neizbježne. To može izazvati osip, pa čak i prištiće, pogotovo na području gdje maska direktno dolazi u doticaj s kožom. U ozbiljnijim situacijama u kojima se nalaze zdravstveni radnici koji maske nose satima može doći i do ozbiljnih oštećenja na koži poput modrica i ožiljaka', rekao je dr. Joshua Zeichner, voditelj dermatologije u bolnici Mount Sinai u New Yorku.

Razlog zbog kojeg dolazi do iritacija je prvenstveno taj što dišemo direktno masku, zbog čega se unutar nje zadržava toplina. Koža u tom trenutku postaje znojna, što može izazvati pojavu akni, a u kombinaciji s trenjem dolazi do iritacija. No, postoje preventivni načini na koje se možete osigurati od iritacija.