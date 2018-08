Jennifer Aniston pokazala savršeno istrenirane noge u najkraćoj haljini dosad

Zgodna zvijezda hit serije 'Prijatelji' oduševljava svojim ženstvenim modnim stilom u kojem prevladavaju kreacije koje ističu njezinu vitku figuru

Film se snima na lokacijama u Italiji, u prekrasnom gradiću Como.

Nakon razvoda od glumca Justina Therouxa, s kojim je u vezi bila sedam godina, a u braku dvije, Jennifer je utjehu pronašla u poslu. Ozračje na setu je sjajno, a filmski partner joj je glumac Adam Sandler, s kojim je Jen već surađivala na filmu 'Just Go With It' 2011. godine.