Jedan tip odnosa pokazao se važnijim za rizik od demencije nego prijateljstva

Novo veliko istraživanje pokazalo je da su ljudi nezadovoljni odnosima u obitelji imali veći rizik od razvoja demencije , dok isto nije utvrđeno za nezadovoljstvo prijateljstvima.

Istraživači su analizirali podatke 104.093 odraslih iz Ujedinjenog Kraljevstva u dobi od 40 do 69 godina. Svi sudionici bili su bez demencije tijekom prve četiri godine praćenja, a potom su praćeni prosječno 13,56 godina. U tom razdoblju demencija je dijagnosticirana kod 1.359 osoba.

Sudionici su na početku istraživanja odgovarali koliko su zadovoljni obiteljskim odnosima i prijateljstvima. Rezultati su pokazali da je nezadovoljstvo obiteljskim odnosima, u usporedbi sa zadovoljstvom, bilo povezano s 34 posto većim rizikom od demencije. Kod onih koji su bili izrazito nezadovoljni obiteljskim odnosima rizik je bio 66 posto veći.

Prijateljstva nisu pokazala istu povezanost

Za razliku od obiteljskih odnosa, nezadovoljstvo prijateljstvima nije pokazalo statistički značajnu povezanost s rizikom od demencije. Autori rada zato navode da bi kvaliteta obiteljskih odnosa mogla biti važan čimbenik u procjeni rizika od demencije. Studija je objavljena u časopisu Alzheimer’s & Dementia.

Važno je naglasiti da je riječ o promatračkom kohortnom istraživanju. To znači da nalazi pokazuju povezanost, ali sami po sebi ne dokazuju da loši obiteljski odnosi izravno uzrokuju demenciju.